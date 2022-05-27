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交通运输部：全力做好汛期公路抢通保通工作

2022年05月27日08:47 | 来源：新华网
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原标题：交通运输部：全力做好汛期公路抢通保通工作

　　新华社北京5月26日电（记者叶昊鸣）近期，南方地区出现多轮区域性强降雨天气，对公路基础设施造成较为严重的损毁。交通运输部将全力做好汛期公路抢通保通工作，全力维护人民生命财产安全。

　　这是交通运输部公路局副局长顾志峰在26日举行的交通运输部例行新闻发布会上作出的表述。

　　顾志峰介绍，交通运输部强化监测预警，加强与气象、自然资源、应急管理等部门会商，分析研判气象、地质灾害情况，及时发布重大公路气象预警和绕行路线信息，指导各地做好应对。“截至5月24日，已累计发布重大公路气象预警22期。”

　　在强化应急处置方面，顾志峰表示，交通运输部指导各级交通运输主管部门完善应急处置预案，加强应急力量配置，确保一旦发生灾情，第一时间启动应急响应，第一时间组织队伍赶赴现场，实现随断随抢、随抢随通，保障路网安全畅通。“同时，我们加强应急值守和信息报送，保持应急管理体系高效有序运转，及时处置突发情况。”

　　汛期期间，交通运输更需强化支撑保障。顾志峰说，交通运输部组织全国公路桥梁、地质方面专家进入待命状态，组织已建成的14处国家区域性公路交通应急装备物资储备中心做好物资准备，及时协调安排资金支持各地公路应急抢通工作。

　　疫情期间又逢汛期，如何统筹做好疫情防控与公路抢通保通工作？顾志峰表示，交通运输部正在研究制定公路应急抢通新冠肺炎疫情防控工作指南，明确疫情防控条件下公路应急抢通工作的相关防护要求，指导一线公路单位和人员始终保持高度警醒、高度警惕、高度戒备，统筹做好疫情防护和汛期公路应急抢通工作。

　　据了解，交通运输部已于4月底印发了《关于做好2022年公路防汛防台风及桥梁安全运行工作的通知》，要求各地交通运输主管部门立足防大汛、抗大灾，抓好落实，提前制定应对方案措施，加大工作力度，做好各项准备，全力保障汛期公路安全。

(责编：赵竹青、陈键)

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