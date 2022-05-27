原标题：水利部门“三招”稳粮保收

新华社北京5月26日电（记者刘诗平）当前，粮食夏种夏管正在全国陆续展开。水利部副部长刘伟平26日表示，水利部门加强水旱灾害防御、加强灌溉用水管理、加快大中型灌区建设和改造，做好“三夏”农业生产水利保障，夯实粮食丰收基础。

“据预测，今年汛期涝旱并重，北部和南部可能发生洪涝，中部可能出现干旱，将会对‘三夏’生产造成不利影响，需要立足抗灾夺丰收，抓好早稻和秋粮作物需水管理，疏通农田排水，狠抓措施落实，努力保持粮食生产稳定发展的好势头。”刘伟平说。

今年以来，我国水利部门加强水旱灾害防御，8800多处水毁工程修复完成率目前达93%，开工建设了一批防汛抗旱水利提升工程。同时，启动新建25处大型灌区，实施101处大型灌区和485处中型灌区改造，灌区改造项目完成后，预计可新增恢复改善灌溉面积5300多万亩，新增粮食生产能力36亿公斤。

水利部统计显示，截至5月中旬，大中型灌区春灌供水已超过364亿立方米，灌溉面积达到2.6亿亩。

刘伟平说，接下来，水利部门将从三个方面做好“三夏”农业生产水利保障工作。

——加强水旱灾害防御。加强雨情、水情、工情监测预警，精准调度运用各类水工程，发挥水利工程防洪效益；密切关注旱情发展动态，提早安排部署，努力保障灌溉排水需求；加快推进病险水库除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治等防洪减灾项目建设。

——加强灌溉用水管理。根据“三夏”农业生产推进情况，科学制定灌区供水计划，合理调度水源，保障用水需求；加强旱情监测，动态完善水量调度预案和抗旱保供水预案，实施全流域水资源统一调度，加快抗旱应急工程建设。

——加快大中型灌区建设和改造。推进一批重点水源工程前期工作，提升农业用水水源保障能力；正在实施改造的500多处大中型灌区要加强工程建设和调度管理，已完成改造的大中型灌区要做好工程试运行、尽早发挥效益。

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