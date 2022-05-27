原标题：专家研讨大数据与诚信体系传播发展

为贯彻落实“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的“加快数字化发展，建设数字中国”的指示精神，推动行业数字化转型升级，进一步推动数字经济发展，加快数字化社会建设步伐，由中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会与北京中科物联网标识技术研究院联合主办的“2022中国大数据与诚信体系传播发展研讨会”采用线上方式顺利召开。中国工程院院士李兰娟、中国科学院院士褚君浩、日本工程院外籍院士李颉以及来自行业学会、澳门贸易促进局、珠海横琴管委会、澳门科技大学等产业界和新闻媒体代表300余人参加会议。

据悉，与会专家学者们就社会治理与诚信体系建设中的数字化和信息化进行了深入研讨，共同见证了基于MA标识代码的“中国商业商品流通（印鉴）溯源公共服务平台”的首发。MA标识代码我国首个自主可控的、具有全球根节点管理权和代码资源分配权的国际标准标识体系，使我国首次拥有了向全球发行分配代码资源的资格和能力。

中国工程院院士李兰娟从新一代信息技术赋能重大突发事件应急能力角度，分析了大数据人工智能技术在抗疫中发挥的重要作用，阐述了大数据支撑重大突发事件应急能力和社会治理体系建设的必要性和重要意义。

中国科学院院士褚君浩以“第四次工业革命、迎接智能时代、创新大数据诚信体系”为主题，分享了第四次工业革命的驱动力、特征和态势，探讨智能时代背景下的大数据诚信领域的应对措施。

日本工程院外籍院士李颉从可信大数据赋能数字经济发展角度，结合区块链技术分析大数据的可信收集、汇聚融合、分析处理、传播应用等技术形态，提出可信大数据赋能数字经济发展的措施方案。

中国商业联合会执行会长王民、中国国际经济技术合作促进会副理事长任树平和中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会副会长秘书长石峰分别致辞。嘉宾们以“做大做强数字经济，建设数字中国”为主题发言，就加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型驱动生产方式、生活方式变革分享了观点；就贯彻落实“十四五”规划，加快数字化发展为主题进行了发言，在推动多方共同开展“大数据+诚信体系”创新研究，协同开展数字化业务赋能，为社会现代治理体系建设提供数字化诚信建设方案等方面提出了观点和建议。

中国大数据网执行总编兼CEO刘冬冬介绍了中国大数据网在数字化诚信体系建设方面的举措。中国大数据网以自建的数字经济底座为基础，通过应用人工智能、全生命周期动态模拟、隐私计算、知识图谱和图数据库等技术构建算法模型对海量数据进行深度挖掘利用，助力中国数字化诚信体系建设。

会上，北京大学数字中国研究院华南分院常务副院长李鹰教授、北京中科物联网标识技术研究院院长黄芳教授等专家介绍了粤港澳大湾区建设数字经济创新发展试验区的经验，分享了构建粤港澳大湾区诚信互认数字体系、加快数字智慧治理，以数字湾区建设赋能粤港澳大湾区融合和高质量发展的方案。MA全球唯一标识编码体系在数字诚信体系建设中的关键作用与价值，以及就如何确保数据真实性、安全及合法有序流动、促进以数据为关键要素的数字经济持续蓬勃发展的基础做了主题报告。

据悉，此次会议上，中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会与北京中科物联网标识技术研究院宣布共同成立“中国大数据网数字诚信体系研究联合实验室”，对城市数字经济及社会诚信体系指标体系课题进行深入研究，开展数字诚信体系科技传播工作，推进重点领域诚信服务数字化应用示范，推动数字诚信产业生态发展。

值得一提的是，北京中科物联网标识技术研究院执行院长王锦雷在会议上发布了“中国商业商品流通（印鉴）溯源公共服务平台”。该平台是中国大数据网数字诚信应用研究的重要成果，并由中国商业联合会知识产权分会支持建设。平台将为企业品牌的打造、増信、保护和运营提供大数据分析决策，并为数字黄页产业对接、品牌数字巡管、产品防伪溯源、销售渠道管理、人员诚信管理等方面提供一站式服务。中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会与北京中科物联网标识技术研究院将在会后启动一系列技术推广与科技传播活动，不断深化数字化诚信体系建设。（苏兰）

(责编：赵竹青、陈键)