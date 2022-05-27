何星辉

5月26日，2022中国国际大数据产业博览会（以下简称2022数博会）以线上方式在贵州省贵阳市举行，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明以视频方式出席开幕式并讲话。他指出，习近平总书记高度重视大数据产业发展，强调要实施国家大数据战略、网络强国战略，不断做强做优做大我国数字经济，为推动数字经济高质量发展、建设数字中国提供了科学指引。新时代新征程上，数字经济前景广阔、大有可为。

在数字化融合发展中，如何激活数据要素的价值，推动数字经济结出更加丰硕的成果？尽管会期只有一天，但围绕着数据驱动和融合发展等议题，与会嘉宾各抒己见。2022数博会俨然成了中国数字经济发展的论道场。

“贵州样板”获各方点赞

“今天的贵州，处处都能感受到数字经济发展的强劲脉动。”贵州省委书记谌贻琴在致辞中说，贵州以一域之实践充分展示了数字中国建设的巨大成就。

从建设首个国家大数据综合试验区，到建设首个数字经济发展创新区，短短几年间，贵州大数据声名远扬，不断为数字中国建设探索新经验，形成了辐射带动和示范引领效应。对此，中央网信办、国家互联网信息办公室副主任曹淑敏在视频致辞中点赞贵州。她表示，贵州守住了发展和生态两条底线，走出了一条有别于东部、不同于西部其他省份的大数据发展之路，相信贵州的数字经济发展一定会再创辉煌。

“贵州已经率先建成全国首个全省统一的数字政府平台，实现全省政务服务事项100%网上可办，为全国数字政府建设打造了‘样板间’。”中国联通集团董事长刘烈宏在视频发言中，对“贵州样板”给予了充分肯定。

华为技术有限公司高级副总裁、华为云计算技术有限公司CEO张平安表示，华为云把全球总部和最大的云数据中心布局在贵州，希望和贵州一起加快推动东数西算的进展，全力打造“中国数谷”。

融合和转型至关重要

目前，我国数字经济规模快速增长稳居全球第二。工业和信息化部部长肖亚庆在开幕式视频致辞时表示，随着行业融合逐步深入，大数据应用从互联网、金融、电信等领域，逐步向智能制造、数字社会、数字政府等领域拓展，极大丰富了我国数据资源，催生一批新场景、新模式、新业态。

“‘十四五’时期，以消费互联网为主要增长点的数字经济‘上半场’蓬勃发展，以产业互联网为主要增长点的‘下半场’势头强劲，数字经济大有可为。”国家发展和改革委员会副主任林念修在视频致辞时表示，我国将以数字技术与实体经济深度融合为主线，以数字红利惠及更广大人民群众为根本目的，协调调动各方面力量，进一步做强做优做大数字经济。

近年来，我国大数据产业规模快速增长，数字化是大势所趋。这其中，融合和转型成了关键词。

“我们看到，‘数实融合’正在从‘选答题’，变成每个行业都要面对的‘必答题’。”腾讯副总裁邱跃鹏在开幕式上的视频分享中表示，做各行各业的数字化产业助手，是腾讯未来的重要发力方向。目前，腾讯已经联合了9000多家合作伙伴，在政务、文旅、金融等30多个行业推出了400多个解决方案。在他看来，一个线上线下一体化、数字技术与真实世界融合的全真互联时代正在加速到来。

让数据资源得到价值释放

“十四五”规划纲要就“加快数字社会建设步伐”提出了明确要求。曹淑敏透露，当前，中央网信办正在积极推动数字中国整体布局。

无论是数字政府建设还是产业转型升级，数据的重要性不言而喻。肖亚庆表示，数据是数字经济时代的关键生产要素，是国家基础性战略性资源，也是推动经济社会高质量发展的重要引擎。

作为数据资源大国，近年来，我国数据资源开发利用初见成效，近5年全国省级公共数据开放平台从5个增至24个，开放的有效数据集从8398个增长至近25万个。不过，曹淑敏也指出当前数据流动中存在的问题。她说：“我们仍需要加快建立完善数据权属、流通、交易等的基础制度，推动数据开放开发和价值释放，助力数字经济高质量发展。”

“数据作为生产要素和重要资产已成为共识，但目前数据治理效率低下，数据的价值并未充分挖掘。”张平安说，数字和智慧、智能一定要融合，数智融合即数据和人工智能的融合，是数据价值重塑的引擎。

为此，华为云开发了数智融合云平台，通过打通数据治理和AI开发两条生产线，构建统一的开发环境、统一的元数据管理、统一的存储，让数据开发效率由“周”级提升到“小时”级，减少了冗余的存储和无效的数据搬运，数据存储的成本也降低了50%，让数据和AI开发进入现代化生产阶段。

(责编：申佳平、陈键)