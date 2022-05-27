赖 毅

原标题：中亚五国各显其能复苏经济

今年2月底以来，中亚地区地缘局势震荡，中亚五国受波及影响，均出现不同程度的货币贬值、通胀上升、股指走低。为应对危机，五国政府以保障民生为前提，采取措施平抑物价、稳定汇率，保障发展资金，提高本国生产力，降低在关键领域的对外依赖，改善国内营商环境，降低外部地缘因素对本国经济的影响，努力延续了复苏态势。

今年2月底以来，中亚地区地缘局势震荡，中亚五国受到波及影响，均出现不同程度的货币贬值、通胀上升、股指走低。为应对危机，五国政府各显其能，以保障民生为前提，积极施策降低外部地缘因素影响，寻求新增长点，努力保持了复苏态势。

抑通胀 稳民生

“国以民为本，民以食为天”，这句话在非常时期更具有现实意义。面对外部冲击，中亚国家不约而同地采取措施平抑物价、稳定汇率，保障生活必需品供给。

一是抑制通货膨胀。哈萨克斯坦2月22日出台反危机政策提出，政府与央行密切协调，采取市场干预等具体措施抑制通货膨胀，同时保障人口就业、鼓励企业经营。塔吉克斯坦危机应对跨部门总部于3月初制定了一项行动计划，首要任务是确保市场上必需品的供给，包括面粉、黄油、肉类、糖、鸡蛋、蔬菜，将增加它们的产量和库存。吉尔吉斯斯坦政府快速成立应对社会和经济挑战反危机委员会，拨款购买粮食投放市场、建立国内石油储备。

二是切实保障国民生活水平。哈萨克斯坦央行启动坚戈存款保护计划，对于从2022年2月23日至2023年2月24日在哈萨克斯坦银行使用本国货币坚戈存款的个人或企业用户，将一次性补偿上述期间内账户最低存款额（不超过2000万坚戈）的10%。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫于3月初批准“关于支持在国外临时工作的乌兹别克斯坦公民及其家人的额外措施”，劳务移民及其家庭将无偿获得多项经济援助，涉及医疗服务、子女教育、语言学习、务工机票、工作签证等方面，受惠民众规模约200万至300万人。塔吉克斯坦政府启动对弱势群体、劳务移民的补贴，承诺维持工资和养老金水平等。

三是保卫本国货币汇率。中亚诸国均采取必要的市场干预手段抑制或防止本国货币受卢布震荡连带影响，确保外汇市场稳定。

保就业 谋发展

打铁还需自身硬。在复杂的地缘格局和世界政治背景下，中亚各国政府极力保障发展资金，提高本国生产力，降低在关键领域的对外依赖，改善国内营商环境。

3月1日，哈萨克斯坦总理斯迈洛夫在政府会议上审议通过了提振本国经济的相关政策，重点是扶持工业部门发展，通过加速投资项目落地，降低国家对进口工业产品的依赖程度，实现工业部门的进口替代。

3月31日，米尔济约耶夫主持关于确保宏观经济稳定和额外商业支持的视频会议，会议决定采取一揽子扶持经济和商业的措施，具体包括开源节流保障财政资金、创造优质营商环境、促进国际贸易、扩大就业等。乌兹别克斯坦2022年全年将下拨185亿苏姆财政资金以刺激经济增长，该国还将个体经营企业种类增加20种，预计将为15万人提供就业机会，同时为归国劳务移民创造就业岗位10万个。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙于3月16日签署了一项法令，宣布暂停对商业实体的活动进行税收等方面的各种检查，以“支持商业实体的活动，为吸引投资、增加就业创造有利条件”。

重投资 促增长

哈萨克斯坦国民经济部的最新统计数据显示，2022年1月至4月，哈萨克斯坦经济增长率达到4.4%。国民经济部长库安蒂罗夫在报告中指出，1月至3月哈萨克斯坦外贸成交额增长45%至287亿美元，其中出口增长66%至191亿美元。哈萨克斯坦总理斯迈洛夫认为，实体经济的积极发展是本国经济复苏的关键所在。

乌兹别克斯坦今年一季度经济表现良好，GDP增长5.8%，所有经济部门的生产均有所增加。固定资本投资大幅增长26%，外商直接投资增长1.7倍。国际贸易方面，进出口贸易总额增长1.7倍至132亿美元。经济和商业扶持政策预计将有助于延续该国的经济复苏势头。

塔吉克斯坦经济发展和贸易部的数据称，今年一季度该国国内生产总值超过202亿索莫尼，较去年同期增长了7.5%。一季度GDP结构以工业（22.1%）和贸易（19.6%）为主。

吉尔吉斯斯坦反危机措施取得了良好效果。2022年一季度该国GDP增速为4.5%。自3月份以来，吉尔吉斯斯坦工业部门表现出强劲的增长势头，1月至4月工业产值达1160亿索姆，同比增长10.3%。

土库曼斯坦继续推进创业发展战略，企业家更广泛地参与到国民经济改革实施中。土库曼斯坦新任总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在5月6日举行的政府例会上指出，该国1月至4月国内生产总值增速保持在6.2%的水平。

(责编：赵竹青、陈键)