吕 东

原标题：上市银行资产质量稳定拨备充足 二季度加大信贷投放“有底气”

本周一，央行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会，研究部署加大信贷投放力度。分析会要求大型国有商业银行要主动发力、多做贡献，股份制银行要充分挖掘潜力，大型城商行要发挥区位优势，共同加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持。

数据显示，今年以来，各家上市银行主动作为，加大信贷投放力度。截至一季度末，42家上市银行贷款总额合计136.68万亿元，较去年末增加6.18万亿元，再创历史新高。

今年以来上市银行资产质量整体保持稳定向好，拨备覆盖率处于较高水平，为银行在今年第二季度持续加大信贷投放提供了良好的基础保障。

上市银行一季度

贷款总额创新高

42家A股上市银行2022年一季报显示，截至一季度末，其合计贷款总额为136.68万亿元，较去年末增加6.18万亿元，增长4.74%。其中，41家银行的贷款总额较去年末有所增长。

从一季报数据来看，国有六大行贷款总额遥遥领先于其他类型银行。截至一季度末，国有六大行的贷款总额均在6万亿元以上，合计贷款总额89.75万亿元，较去年末增加4.49万亿元，在上市银行中的占比65.66%，增长5.27%，超过上市银行平均增幅。此外，今年一季度贷款总额较去年末增速超过7%的6家上市银行全部为城商行。其中，南京银行贷款总额增幅高达10.53%，也是所有上市银行中最高的。

记者注意到，上市银行在信贷投放力度的同时，也紧紧围绕支持实体经济这一大局，将信贷资金“精准滴灌”于战略新兴产业、制造业、中小微企业、绿色发展等重点领域和重点行业。日前，中信银行行长方合英在银行业保险业例行新闻发布会上表示，该行战略性新兴产业贷款在去年增长70.4%的基础上，今年4月末达到3382亿元，同比增长60.6%。截至4月末，该行绿色信贷达到2480亿元，同比增长128.7%。

中国银行研究院研究员梁斯在接受《证券日报》记者采访时表示，加大信贷投放力度，确保新增信贷规模明显扩大，有助于更好托底经济发展，为企业恢复生产经营提供足够的资金支持。同时，上市银行增强了信贷投放的精准性，普惠小微、三农、科技创新、绿色等仍是信贷投放支持的重点领域。

而从部分银行日前披露的最新数据看，进入二季度以来，上市银行贷款投放仍在保持增长，信贷投放力度不减。工行行长廖林日前表示，截至4月末，该行境内人民币贷款较年初增加超过1万亿元，同比多增2000多亿元，增量领先市场并创历史新高。其中，公司贷款累放2.32万亿元，较同期多发放3309亿元，增幅16.6%。

东方金诚首席宏观分析师王青对记者称，考虑到当前经济金融形势及稳增长需求的迫切性，预计此次分析会后，银行等金融机构月度新增贷款规模有望较去年同期持续大幅多增。自5月份开始，各项贷款余额增速将出现趋势性的上行拐点。

银行具备

扩大信贷投放的条件

一季度上市银行在加大信贷投放的同时，资产质量也整体表现稳定，拨备覆盖率处于较高水平，为未来持续扩大信贷投放创造了基础。

上市银行一季报显示，42家上市银行中，不良贷款率下降的有27家，12家银行不良贷款率持平，共计14家银行不良率维持在1%以下。

同时，上市银行今年一季度的拨备覆盖率呈普遍提升态势，且整体保持高位。截至2022年一季度末，有32家银行拨备覆盖率较去年末出现增长，其中31家的拨备覆盖率超200%。上市银行整体拨备覆盖率约为241%，较去年末提升3.5个百分点。

梁斯对《证券日报》记者表示，银行业具备扩大信贷投放的条件。一是，2021年全年商业银行处置不良资产3.13万亿元，而今年一季度银行机构又处置近6000亿元。二是，上市银行一季度的资产质量持续得到改善，整体不良率创近年新低。三是，部分银行拨备覆盖率处于较高水平，可以通过降低拨备的方式释放更多资本，支持信贷投放。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对《证券日报》记者表示，从上市银行一季报看，今年一季度，包括国有大行在内的大型银行存在一定的调整拨备覆盖率空间，在拨备覆盖率符合监管要求的情况下，能够释放更多信贷资源增加金融供给，具体调整情况，也将在上市银行半年报中得到体现。（证券日报）

(责编：赵竹青、陈键)