原标题：民航业回暖可期：最高2.4万元/小时补贴盘活基本面

“对航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，并设定补贴上限为每小时2.4万元。”5月26日，在民航局举行的新闻发布会上，民航局财务司司长熊艳华表示，民航局会同财政部对国内客运航班运行支持政策进行了认真研究，经报国务院批准同意，两部门联合印发了《关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》，从5月21日至7月20日对国内运输航空公司符合条件的国内客运航班给予补贴政策支持。

熊艳华表示，政策着眼于保障民航业常态化安全飞行基础投入，通过补贴政策鼓励航空公司达到保持航班稳定运行所需的最低飞行航班数量，即每日4500班。当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时，即启动财政补贴机制，对所有符合条件的航班给予补贴。

对于补贴对象和范围，熊艳华表示，补贴政策普惠公平，不区分规模、性质，所有执飞国内客运航班的国内运输航空公司均可申请。同时，设定了纳入补贴范围的具体条件，包括每周内日均航班量未超过最低飞行航班数；每周每条航段平均客座率未超过75%；航班实际收入无法覆盖变动成本。

民航局表示，航空公司是民航产业链的龙头。通过补贴航空公司，让航班飞起来，使民航系统各单位和其他相关行业都有效运转起来，稳定一线员工收入和就业岗位，带动机场、空管等航空产业链以及制造、旅游等上下游延伸产业链，是一项全盘皆活的政策。

对此，去哪儿大数据研究院院长兰翔表示，此次补贴政策的出台，有利于帮助国内航空公司纾困解难，为航空公司今年以来的亏损情况有效止血。

“此次面向民航业推出的补贴政策，原则上可以认为是一项兜底政策。”民航管理干部学院教授邹建军告诉《证券日报》记者，从补贴的条件来看，此次补贴政策对于航空公司的最低飞行航班数量、客座率情况以及亏损情况做了具体说明。“这意味着在外在环境没有出现改善的情况下，兜底政策能够保障航空公司业绩不再进一步下滑。”

邹建军预计，上述补贴政策能够在一定程度上盘活民航业基本面，扭转航空公司业绩进一步下滑的趋势，改善航空公司现金流情况，稳定民航业工作人员的收入、岗位以及培训机制，从而更好地维护民航业安全发展。

“我们应该有信心，最坏的日子已经过去了，民航业将迎来拐点。”在邹建军看来，随着市场环境逐步得到改善，航空公司接下来需要考虑的问题是如何更好地恢复。

“可以确定的是，随着上述补贴政策落地，航空公司亏损有望收窄。”在民航业从业人士高鹏看来，行业真正拐点的出现仍需等待疫情得到进一步控制。

值得一提的是，随着端午假期渐行渐近，民航业已经出现回暖态势。

“目前国内进出港旅客数量正逐渐恢复，‘五一’后整个市场缓慢回升，特别是广深、成渝地区。”兰翔表示，“从去哪儿平台上看，杭州与广深之间的商务干线航班机票预订量增幅较大。相比‘五一’，预计今年端午出行市场较为活跃，民航业或在端午迎来出行拐点。”（证券日报）

(责编：赵竹青、陈键)