原标题：金融活水“解渴”中小企业

近期，多部门出台了一系列政策，引导金融“活水”纾困市场主体。这些政策是否落地？效果如何？

记者近日在多地采访了解到，从通过展期或续贷支持等方式积极支持受困企业抵御疫情影响，到降低利息和减免费用，向实体经济合理让利，再到对接各类平台，缓解银企信息不对称，金融机构瞄准重点多向发力。

——央行、银保监会多次部署“积极支持受困企业抵御疫情影响”“不得盲目限贷、抽贷、断贷”“聚焦重点区域、重点领域和薄弱环节，加快对接新的有效信贷需求”，金融机构能延尽延快延，应贷尽贷快贷，以解企业“燃眉之急”。

“一开始我还有点担心不及时还款影响企业征信，想要这个月晚点还款，没想到直接帮我把期限延后，解决了我对于资金链的担忧，真是雪中送炭！”上海某塑料科技有限公司法人代表吴先生说，就在不久前，交通银行上海黄浦支行刚刚通过线上渠道加急申请，为企业办理了2个月贷款延期还息。

“响应提速，解决燃眉之急。非常之时用非常之力、尽非常之责。”在日前举行的银保监会专场发布会上，中国工商银行行长廖林日如此表示。数据显示，今年以来，工行已经为3.1万户普惠型小微企业办理延期还本682亿元。

优先保障在沪重点企业复工复产，推广总额100亿元的六个月、一年期短期流动资金贷款，对符合信用贷款条件的优先采用信用方式并实现尽快放款……截至目前，上海农商银行已覆盖白名单企业超过130户，授信余额超40亿元。

——实体兴，金融兴。直接降低贷款利率、主动承担部分抵押登记费、减免小微企业、个体工商户开户手续费、账户服务费等，金融机构“让利”实体企业更进一步。

“公司每月有数百笔100万元以下的跨行转账交易，这个政策预计每年将为我们节约近6万元手续费，实实在在降低了经营成本。”福州优野生态农业有限公司财务负责人游先生说。今年5月，福建海峡银行在原跨行转账实行9折优惠的基础上，再次推出了企业网银100万元以下跨行转账手续费全免的政策。近期人民银行福州中支针对逾1.6万家小微企业和个体工商户问卷调查显示，98%的企业对减费让利政策持满意态度，较年初提升4个百分点。

中国人民银行数据显示，1至4月企业贷款利率为4.39%，同比下降0.25个百分点。今年4月，新发放普惠小微企业贷款利率5.24%，处于历史较低水平。5月20日公布的5年期以上LPR较上月下降15个基点，后期实体融资成本仍有望下降。

——“积极主动对接征信平台有关的金融、政务、公用事业、商务等不同领域的涉企信用信息，缓解银企信息不对称，提高融资效率。”人民银行、外汇局出台的“金融23条”如此提出。多地完善机制建设畅通银企融资对接，力求政策红利精准直达。

“招行与深圳征信服务有限公司合作，结合我公司积累多年的征信数据、纳税数据、工商数据，还参考了公司的用水用电信息，按照银行的授信模型，纯线上为我公司核定了186万元的纯信用贷额度。融资时间大大缩短，也为我公司临时性的原材料采购提供了非常便利、及时的资金保障”，深圳市永昌行供应链有限公司相关负责人表示。

短短4个月，深圳地方征信平台完成37个政府部门和公共事业单位6.94亿条涉企信用数据的归集共享，累计服务中小微企业近2万家，促成企业获得融资53.78亿元。

中国人民大学财政金融学院教授何青表示，利用“政府+市场”的合力，依托政府大数据资源，嫁接银行供给端和中小企业需求端，以最短的时间高效完成了地方征信平台的建立，真正服务于地方的中小企业。

金融机构纾困市场主体持续加力，不过，受到企业中长期贷款需求较弱等因素的影响，近期整体金融数据增长仍有所放缓。中国人民银行有关负责人此前表示，这反映出近期疫情对实体经济的影响进一步显现，叠加要素短缺、原材料等生产成本上涨等因素，企业尤其是中小微企业经营困难增多，有效融资需求明显下降。

“面对国内外因素叠加导致经济下行压力进一步加大的局面，货币政策增量政策工具有望较快推出，可能主要包括两个部分：一是结构性政策显著加码，这主要是对受疫情严重冲击的行业、企业实施精准扶持，稳定就业市场。二是新一轮降息降准有望落地，进而推动贷款利率在较低水平基础上进一步下行。这是解决当前企业和居民贷款需求不足问题的关键所在。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

展望未来，引导金融“活水”纾困市场主体，更多政策也已蓄势待发：将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍、发挥政府性融资担保机构增信作用、加大创业担保贷款贴息力度、推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制……业内人士表示，引导金融“活水”真正流入实体，进一步提振有效需求仍是重中之重。伴随着更多政策落地生效，市场主体融资将获更强支撑。

（记者 张莫 桑彤）

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