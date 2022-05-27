杨 仑

我国是家电制造强国与消费大国，家用电器是居民能源消耗的主要来源之一。被很多人忽视的是，耗能高、污染大是“老旧家电”的通病。

超龄家电耗电量不仅大幅高于节能产品，还会带来重大安全隐患，加剧能源的浪费。近日，中国家用电器协会发布《关于在6.18促销季开展家电产品“以旧焕新”活动的倡议》（以下简称《倡议》）。在《倡议》中，家电协会积极响应国家绿色家电政策，倡导渠道、家电品牌厂商等共同推进老旧家电以旧换新，增强消费者家电安全使用和节能环保意识，及时更换“超期服役”老旧家电。

节能减排促进家电行业升级

当前，我国家电销售量、保有量和更新需求量巨大，建立家电按期更新换代机制，加快家电以旧换新畅通资源循环利用意义重大。

近年来，中国家用电器协会陆续出台了针对家用电器安全《家用电器安全使用年限》团体标准，其中对各类家电产品均给出了建议使用年限供消费者参考，如吸油烟机的安全使用年限为8年，空调为10年等。

中国家用电器研究院检测所副总工岳京松表示，虽然目前我国老旧家电问题十分严峻，但大多数消费者对于老旧家电并没有一个正确的认知。据他介绍，一些使用期限过长的家电，即使看似“没问题”“还能用”，但其实在长期使用过程中，因为开机、关机的骤冷骤热，加上尘埃污垢侵蚀，一些部件逐渐老化、锈蚀，就会“带病”“负伤”服役，从而增加其安全风险。

因此，对于消费者老旧家电耗能的持续宣导，以及行业中老旧家电换新工作的持续推进，不但能拉动绿色消费，也对我国的双碳建设有着积极的意义。

不仅如此，家用电器是居民能源消耗、碳排放的主要来源之一，在实现碳中和、碳达峰目标的背景下，家电行业既面临着挑战和压力，也获得了转型与发展的机遇。因此，针对废旧家电开展回收行动，是推动绿色低碳循环发展，提高资源利用效率，减少环境污染的重要举措。

中国家用电器协会副理事长徐东生告诉记者，此次发布的《倡议》，是之前《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》下更为具体的行动纲领，明确了家电渠道和厂商努力方向。

《倡议》提出，家电制造商继续面向消费市场推出智能、绿色、节能的家电产品，为消费者提供更环保、更低碳、更好性能、更高品质的家电产品，替换老旧家电，提升生活品质，助力人民群众实现美好生活。

技术升级提振消费需求

受当下多方环境影响，提振消费需求是当务之急。京东家电负责人表示，今年的《政府工作报告》提出，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。目前，各地纷纷出台新政策，并举办各类以旧换新、家电下乡、节能惠民活动，这些政策和活动对拓展家电市场空间、深挖家电消费潜力、优化供需渠道等起到了强有力的带动作用。如何进一步激发下沉市场潜力，更好满足消费者对美好生活的需求，是摆在各厂商和渠道面前的重要课题。

该负责人介绍，要解决上述问题，需要促进数字技术与实体经济深度融合，催生各种新模式、新业态，促进多元化、个性化的服务消费市场加速形成，进一步推动全渠道、全场景运营模式下沉到相关地区。另据来自京东家电的数据显示，智能化已经成为家电行业发展的重点，渗透率进一步提升并保持了较高增速，也获得了消费者的广泛认可。

在本次《倡议》的指导下，包括京东家电等多个渠道、厂商共同开展“焕新服务行动”，从产品承诺、服务承诺、补贴承诺三大层面，为全国各地各级市场消费者提升家电以旧换新体验。

“目前，我国家电市场发展进入了智能化、高质量、场景化、体验式、服务型特点的新阶段。希望渠道和厂商能够积极进行消费教育，引导淘汰超期服役产品，并以满足消费需求的创新产品及新技术赋能的创新商业模式，推动全新机制下的家电换新升级。”徐东生说。

(责编：申佳平、陈键)