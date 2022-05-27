左雨晴

中新财经5月26日电 (左雨晴)商品过度包装已偏离商品本质属性，不仅造成资源浪费，而且影响良好社会风尚。26日下午，市场监管总局召开新闻发布会，介绍《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单有关情况。

月饼、粽子过度包装问题被“点名”

月饼和粽子的包装具有保护商品、方便储运、引导消费等功能。但过度的包装既浪费了资源能源，又增加了消费者负担，产生的包装废弃物更是对环境造成了污染，需要加以规范和引导。

市场监管总局标准技术司司长刘洪生表示，去年修订发布的GB 23350-2021标准，规定了食品和化妆品的包装空隙率、包装层数、包装成本等方面的技术要求，涵盖了糕点、酒类、茶叶、饮料、保健食品等31类食品。与其他食品相比，月饼、粽子的过度包装问题仍相对突出，存在包装层数过多、包装空隙过大等问题，个别甚至还存在使用贵重材料、混装高价值的商品等问题，需要进一步对月饼和粽子包装要求再细化、再加严。

为让月饼、粽子包装“瘦身”和“轻装上架”，市场监管总局(标准委)会同工业和信息化部等部门，组织相关标准化技术委员会和技术机构，制定发布了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单，实施日期为2022年8月15日。

月饼、粽子包装层数最多不超过三层

据刘洪生介绍，修改单具体内容包括：

一是减少包装层数，将月饼和粽子的包装层数从最多不超过四层减少为最多不超过三层。

二是压缩包装空隙，必要空间系数是包装空隙的核心指标，反映了包装紧凑程度，数值越小表示包装空隙越小。此次将月饼的必要空间系数从12降低为7，相当于包装体积缩减了42%；将粽子的必要空间系数从12降低为5，相当于包装体积缩减了58%。

三是降低包装成本，对于销售价格在100元以上的月饼和粽子，将包装成本占销售价格的比例从20%调减为15%；对于销售价格100元以下的月饼和粽子，包装成本占比保持20%不变，其中包装成本一般指食品企业与包装企业签订的包装采购价格，销售价格一般指食品企业与销售企业签订的合同销售价格；同时要求包装材料不得使用贵金属和红木材料。

四是严格混装要求，规定月饼不应与其他产品混装，粽子不应与超过其价格的其他产品混装。

新标准2022年8月15日起实施

为何将标准修改单的实施日期确定为2022年8月15日？刘洪生表示，主要考虑两个方面的因素。

“一方面，我们要引导有条件的企业尽早实施新标准，全社会能早日见到简约包装的成效。另一个方面，我们也要兼顾企业存在库存包装这一现实情况，为消化这些库存包装留出一定的时间，避免造成浪费。”

今年中秋节在9月10日，月饼将在8月份集中上市，为此将修改单的强制实施日期确定为8月15日，既可以有效规范今年的中秋市场，又可以让企业有效消化库存包装。

此外，今年端午节已经临近，粽子已陆续上市销售，虽然企业来不及对包装进行调整，但我们希望企业能尽快按照标准推出新产品，我们也倡导消费者尽量选购简约、绿色的包装。

(责编：申佳平、陈键)