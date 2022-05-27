人民网记者 乔雪峰

伴随着新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，数字经济已经成为推动实体经济提质增效、重塑核心竞争力的重要举措。

近日，全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，与会委员们认为，我国数字经济发展大国地位稳固，未来发展前景广阔。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

近年来，数字经济对我国经济发展的重要性不言自明，数字经济规模占我国GDP的比重也呈现出不断上升趋势。今年1月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。

“数字经济发展是大势所趋，其中重要的是数字技术如何与传统实体经济有效融合，发展数字化实体经济，不仅能提高企业生产效率、形成较强的竞争优势，同时还能带动就业，优化供应链布局，激发区域经济发展新动能。”多位行业专家表示，我国发展数字经济拥有多重优势，多地区正在加速落地数字化转型、增强产业链韧性，为经济可持续增长注入新动力、开辟新空间。

近年来，我国推进数字经济发展和数字化转型的政策不断深化和落地，特别是“十四五”规划纲要中也提到“加快数字化发展建设数字中国”，并首次提出数字经济核心产业增加值占GDP比重这一新经济指标。

面对前所未有的数字技术和数字经济发展机遇期，我国多地正在密集布局数字经济发展，抢占产业竞争高地，北京、浙江、山东、河南、四川等地在今年的《政府工作报告》中提出，要加快发展数字经济。特别是近期以来，北京市、广东省、江苏省等地通过多种形式，加速释放数字经济新动能。

近日，北京发布《北京市数字经济促进条例（征求意见稿）》，涉及数字基础设施、数据资源、数字产业化、产业数字化、数字化治理、数字经济安全和保障措施等多个方面；并明确做大做强高端芯片、新型显示、基础软件、工业软件、人工智能、区块链等数字经济核心产业集群和加速感知物联网、自动驾驶、互联网医院等领域建设。

广东省一方面通过《2022年广东省数字经济工作要点》,明确全面建设数字经济强省地各项举措；一方面联合工业和信息化部将在6月举行2022中国数字经济创新发展大会，大会以“聚数联侨 共创未来——打造数字经济国际合作先行区”为主题，聚焦加快数字产业化与产业数字化发展、夯实数字经济基础、激活数据要素价值、推动数字经济与实体经济深度融合等当前数字经济领域发展热点展开探讨交流。

江苏省则在近期明确，重点推进数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等数字经济核心产业发展。

对此，多位专家表示，各地都在推进数字经济的发展，但是未来数字经济发展应该突出更多地域特色，一方面，大城市将吸附更多数字经济产业，另一方面，中小城市将发展特色数字产业，有重点推进数字产业的发展。

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