人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰）近日，为进一步提升民航业应对疫情冲击的防风险能力，加快民航业恢复发展，根据党中央、国务院决策部署，民航局会同财政部对国内客运航班运行支持政策进行了认真研究，经报国务院批准同意，两部门联合印发了《关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》，从5月21日至7月20日对国内运输航空公司符合条件的国内客运航班给予补贴政策支持。

对此，5月26日，民航局财务司司长熊艳华接受记者采访时表示，国内客运航班补贴政策是国家基于民航业当前面临的阶段性困难，统筹考虑各方面情况后决定实施的特殊纾困政策，充分体现了党中央、国务院对民航抗击疫情和恢复发展的高度重视和特别关怀。

熊艳华从四个方面对《通知》进行了解读：

一是带动全盘皆活。航空公司是民航产业链的龙头。通过补贴航空公司，让航班飞起来，使民航系统各单位和其他相关行业都有效运转起来，稳定一线员工收入和就业岗位，带动机场、空管等航空产业链以及制造、旅游等上下游延伸产业链，是一项全盘皆活的政策。

二是促进物流畅通。通过财政补贴保持客运航班稳定运行量，增加腹舱运力，从而提高航空货运总供给，有利于充分发挥航空“保通保畅”作用，促进航空物流产业链供应链稳定。

三是夯实安全基础。安全是民航发展的生命线。客运航班补贴是民航受疫情冲击，航班量大幅减少，处于低谷特殊阶段的托底政策，有助于支持航班稳定的飞起来，保持空勤人员的基本飞行量，为疫情后民航业全面恢复发展打下更加坚实的安全基础。

四是提振发展信心。通过补贴保持相对稳定的航班量，有利于稳定航空运输市场基本供给，增强旅客出行预期和信心。航班补贴具有直接快捷、迅速见效的优势，能有效缓解航空公司尤其是中小航空公司当前经营困境，并与其他对民航的纾困政策形成“组合拳”，有利于航空运输企业尽快走出困境，增强发展活力，充分发挥民航战略产业作用，稳中求进，为国家经济社会发展稳住经济大盘，作出民航业的贡献。

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