人民网北京5月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委产业司近日组织召开统筹疫情防控和工业经济发展专家座谈会。会议上，专家们建议针对脆弱企业群体，探索实施疫情特殊补贴等政策。

会议上，专家表示，当前我国工业经济面临较大下行压力，但随着国家和地方振作工业经济政策持续发力，工业经济平稳增长趋势没有改变，要坚持系统观、辩证法，全面看待当前工业领域运行态势，充分发挥我国工业体量大、韧性强、产业体系完整的优势，多措并举稳定工业经济运行。

从地方实践看，广东、湖北、湖南、四川、山东、江苏等地，一方面持续抓好政策落地落实，以项目建设推动制造业投资增长，以优惠政策加大助企纾困力度，以细化减税降费举措增强企业发展信心，积累了统筹疫情防控和工业经济发展的经验，取得了积极成效；另一方面不断完善政策“工具箱”，出台了一系列稳定工业经济运行和助企纾困政策，通过“一键匹配”“政策直达”等方式加快政策红利释放，提升企业获得感，为工业经济稳定创造了良好环境。

专家们建议，要坚持工业高质量发展目标不动摇，着力为市场主体纾困解难，稳定工业经济基本盘，促进经济平稳运行。

一是完善工业企业疫情防控措施，分区分级保障疫情防控条件下的正常生产经营秩序，加大物流园区、道路卡口对跨区域物流车辆的通行保障力度，优化完善重点企业“白名单”制度，打通产业链供应链堵点。

二是加快推动已出台的促进工业经济平稳增长政策落地落实，建立完善跨区域、跨部门协调机制，拓展各类助企纾困政策空间，为疫情防控条件下企业正常生产提供可操作指南。

三是加强对中小企业的帮扶力度，针对脆弱企业群体，探索实施疫情特殊补贴等政策，守住企业生存底线，保持市场竞争活力。

四是稳住外资外贸企业，积极回应外资外贸企业诉求，进一步优化市场化、法治化、国际化营商环境，稳定外商投资预期。

五是发挥国有企业、民营企业等各类市场主体作用，积极扩大制造业有效投资，充分挖掘技术改造投资潜力，强化对重点领域金融支持，增强产业链供应链韧性。

六是加快释放消费潜力，发挥消费升级对产业升级的拉动作用，以终端消费市场活力稳定工业经济运行。

七是切实做好大宗原材料保供稳价，防范价格波动对工业经济平稳运行的影响。

据了解，中国宏观院产业所、国家信息中心预测部、中国社科院工经所、赛迪研究院工业经济研究所、中国人民大学应用经济学院、南京大学长江产业经济研究院、深圳国家高技术产业创新中心区域发展战略研究所等7家单位专家发表了关于统筹疫情防控和工业经济发展有关意见建议。

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