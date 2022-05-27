数读中国——
统计局：1—4月份规上工业企业利润同比增长3.5% 效益状况将逐步恢复
制图：杨曦
人民网北京5月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26582.3亿元，同比增长3.5%。
国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，4月份，国内部分地区疫情散发多发，给工业企业生产经营造成较大冲击，工业企业利润出现下降。面对严峻复杂形势，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，积极应对疫情冲击。随着能源保供、助企纾困、支持实体经济发展等各项措施持续显效，将有力促进工业经济加快恢复。
工业企业利润增长回落，部分行业利润持续增长
1—4月份，全国规模以上工业企业利润增速较1—3月份回落5.0个百分点。分门类看，采矿业利润同比增长1.46倍，继续保持快速增长；制造业利润下降8.3%，降幅较1—3月份扩大6.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降29.3%，降幅略有收窄。4月份，工业企业利润同比下降8.5%。分门类看，采矿业利润同比增长1.42倍，制造业利润下降22.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降26.8%。
部分地区和行业受疫情影响较大，下拉工业企业利润增速明显。1—4月份，东部地区、东北地区工业企业利润同比分别下降16.7%、8.1%，合计影响工业企业利润增速较1—3月份回落4.2个百分点。主要行业中，汽车制造业受冲击较为明显，影响制造业4月份当月利润下降6.7个百分点。
采矿业及部分原材料行业利润较快增长。能源保供持续显效，煤炭等能源产品产量较快增长，大宗商品价格仍处高位，带动部分上游行业利润快速增长。1—4月份，采矿业利润延续高增长态势，其中煤炭、油气开采行业利润分别增长1.99倍、1.38倍。原材料行业中的有色金属冶炼、化工行业利润分别增长40.3%、14.8%，均实现较快增长。
基本消费品行业利润保持增势。今年以来，民生保障政策落实有力，基本消费品供应充足，市场需求稳定，带动基本消费品行业利润平稳增长。1—4月份，酒饮料茶、食品制造、烟草行业利润同比分别增长20.9%、10.8%、7.9%。家具、纺织服装、皮革制鞋、纺织、文教工美等行业均保持增长。
积极因素累积增多，工业企业效益有望逐步改善
一是工业企业效益仍有稳定恢复的基础。1—4月份，规模以上工业企业利润在上年同期增长1.06倍的较高基数上仍保持增长。受疫情影响较小的中部和西部地区，利润保持较快增长，增速分别为18.2%和47.5%。从资产和营收看，4月末规模以上工业企业资产总计同比增长10.4%，所有者权益合计增长10.5%，均为近五年以来较高水平，企业规模不断发展。1—4月份，工业企业营业收入同比增长9.7%，接近两位数增长，为企业盈利改善创造空间，工业企业效益向好的韧性和潜力仍较强。
二是企业复工复产加快。1—4月份，工业企业利润增速回落主要受部分地区疫情冲击影响，从受疫情影响较大的上海、吉林、辽宁等地区来看，4月份企业停工停产天数均明显多于3月份，对4月份工业企业效益状况影响更为明显。目前长三角地区疫情防控形势有所好转，企业复工复产正稳步推进，疫情对工业企业的影响有望逐步减弱。
三是纾困政策助力企业减负增效。随着减税降费、纾困帮扶政策持续发力，工业企业费用负担有所缓解。近期对工业企业的快速调查显示：大规模留抵退税政策实施后，获得增值税留抵退税的工业企业中95.4%对此政策表示满意，87.9%的企业认为改善了企业现金流。1—4月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为7.97元，比1—3月份、上年同期分别减少0.12元、0.51元。
“总体看，工业企业受国内疫情短期冲击及国际形势更趋复杂严峻等因素影响，4月份利润短期承压明显，但随着全国疫情形势总体趋于稳定，企业复工复产有序推进，进一步减轻市场主体负担的各项政策效应不断释放，工业企业效益状况将逐步恢复。”朱虹表示，“下阶段，要深入贯彻党中央‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力落实党中央、国务院各项决策部署，积极疏通产业链供应链堵点卡点，助力企业纾困解难，为工业企业经营状况继续恢复创造更多有利条件。”
分享让更多人看到
推荐阅读
- 专家：建议针对脆弱企业群体探索实施疫情特殊补贴
- 人民网北京5月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委产业司近日组织召开统筹疫情防控和工业经济发展专家座谈会。会议上，专家们建议针对脆弱企业群体，探索实施疫情特殊补贴等政策。…
相关新闻
- 评论
- 关注