原标题：全国首个工业领域核能供汽工程在中核江苏田湾核电基地正式开工

5月27日，经过三个月桩基施工建设，中核集团旗下中国核电投资控股的江苏田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑第一罐混凝土，标志着全国首个工业用途核能供汽工程全面拉开建设帷幕。这是中核集团和中国核电立足“三新一高”，落实能源革命要求，继核能供暖后，在核能综合利用领域开展的又一积极探索。

田湾核电蒸汽供能项目用汽需求方为连云港石化产业基地，项目以田湾核电二期工程3、4号机组蒸汽作为热源，将蒸汽输送至连云港石化产业基地进行工业生产，总投资7.3亿元，建设周期24个月，预计2023年底投产供汽，为连云港石化基地能源供给贡献绿色力量，也为全国石化产业转型升级提供能源示范方案。

据了解，项目建成后，每年可为连云港石化基地提供480万吨工业蒸汽，可实现每年减少燃烧标准煤40万吨，等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨，相当于新增植树造林面积2900公顷。同时每年为石化基地节省了70多万吨碳排放指标，提供了更多的环境空间。

(责编：曹淼、李源)