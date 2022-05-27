人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，国家石油天然气基础设施重点工程——青宁管道末站与西气东输青山站联通工程25日建成投产，实现了我国天然气东西主干管网和南北供应要道的全面联通。

青宁管道末站与西气东输青山站联通工程建成投产。受访者供图

据了解，该项目南起青宁管道南京末站，北至西气东输一线青山站，管线全长900米，管径1016毫米，设计压力10兆帕，设计规模120亿立方米/年。项目于今年2月25日正式开工建设，历时90天全面建成投产。

“青宁管道南京站与西气东输一线青山站互联工程的建成，形成了陆上天然气资源与海外液化天然气资源互联互通的供气格局，畅通了我国国内外资源供应双循环渠道，增强了我国环渤海和长三角两大经济区天然气资源互保互供能力。”国家管网有关负责人表示。

青宁管道末站与西气东输青山站联通工程建成投产。受访者供图

据该负责人介绍，项目建成投产后，在前期西气东输一线青山站与川气东送南京末站、青宁管道南京末站与川气东送南京末站互联互通的基础上，形成了西气东输一线、川气东送、青宁管道之间相互转供的“三角支撑”，有利于发挥我国长三角、华北区域管网优势及周边储气库应急调峰作用，提高该地区天然气综合利用效率，进一步提升天然气供应保障能力。

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