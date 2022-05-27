人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，国内首艘运输起重一体化深远海海上风电施工船——“乌东德”号26日在江苏南通顺利出坞，标志着“乌东德”号坞内建造及安装工作全部完成，正式转入码头调试、系泊试验阶段，预计将于今年7月正式投运。

“乌东德”号在江苏南通出坞。受访者供图

据介绍，“乌东德”号全船长182米、宽46米、型深15米，采用起重机单舷侧布置设计，最大起重量可达3000吨，具备单机容量10兆瓦以上海上风电机组多种形式基础施工能力。该船投运后将成为国内同类级施工船中甲板装载能力最强（1万吨以上）、甲板面积最大（6200平方米）的船型。每次出海作业可携带4套2000吨的风机基础，装载能力相当于一艘3万吨级的甲板运输船。

“乌东德”号在江苏南通出坞。受访者供图

“目前，我国海上风力发电机组单机容量不断增大，海上风电项目持续向深远海迈进，施工难度也随之增加。”三峡集团有关负责人介绍，“乌东德”号采用“运输+起重”一体化模式，单船便可完成港口装载、海上运输、起重及打桩等主要作业内容，可解决在海况较差的情况下，施工船与运输船的船组配合作业困难的问题，将传统施工船组的年平均作业窗口期从100-150天延长至150天-180天，将科学优化深远海海上风电项目施工方式，提升基础施工效率，降低工程建设成本。

“乌东德”号在江苏南通出坞。受访者供图

上述负责人表示，“乌东德”号投运后，主要作业于广东、福建海域，将进一步提升我国在深远海进行大型海上风电机组运输及施工能力，为后续集中连片规模化开发深远海风电项目提供支撑。

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