原标题：10亿流量、600场招聘专场、20万岗位，“快手招工会”正式启动

日前，快手正式推出“快手招工会”。5月24日至6月15日，快手平台补贴10亿流量，推出600余场直播招聘专场，100多家优质用工企业，提供近20万个岗位。

据了解，参与本次活动的企业岗位涵盖富士康 、名硕电脑、格力电器、比亚迪等制造行业，青岛万科物业、金地物业等服务业，京东物流、美团外卖、德邦物流、菜鸟网络科技等快递行业，涉及管理、技术、普工等多种岗位。

“公司生产线的日常用工需求在700到800人，生产旺季时常会出现用工缺口。近期公司通过跟快手招聘主播刘超合作，以直播带岗的方式发布100个用工岗位，在很短时间内就招满了。目前，直播带岗成为公司近期吸纳工人的主要途径。”常州诚镓精密制造有限公司人力资源部负责人徐坤说。

山东格领企业管理有限公司董事长张宁宁表示，直播招聘模式不仅将进一步加强求职者与用人单位之间的沟通交流效率，为蓝领人群求职和企业招聘保驾护航，还将在增强企业活力、促进区域经济增长以及地区政府和行业企业协会的合作关系向纵深处发展等方面，起到积极推动作用。

自2022年至今，江苏常州、山东济南与潍坊、山西等各地区相关部门，也积极创新招聘方式，在快手平台通过直播带岗的方式，针对蓝领、大学生、农民工、退役军人等群体举行招聘专场，政府网上搭台，企业直播招聘，“直播带岗”招聘新模式正在全国兴起。

据了解，一季度，快手直播招聘平台“快招工”板块的月活用户规模已超过1亿，春节期间单日收简历数量最高达15万。受益于快手用户的强信任关系和高频的真实互动，“快招工”的入职转化率以及用户留存率行业领先。

(责编：董童、李源)