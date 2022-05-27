原标题：建设银行出台23条举措 全力维护“六保”“六稳”大局

为进一步做好疫情防控和经济社会发展的金融服务，近日，建设银行出台《关于进一步做好疫情防控和经济社会发展金融服务的实施意见》（以下简称《实施意见》）, 推出一系列有力度、有温度、有速度的政策措施。《实施意见》围绕开辟金融服务绿色通道、精准做好疫情防控及加大实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度，精准施策畅通国民经济循环，做好稳外资、稳外贸金融服务，牢牢守住风险底线发挥国有大行市场“稳定器”作用，把党中央的各项决策部署和总行党委有关要求抓实抓细抓落地等五个方面提出23条系列措施，助力稳定宏观经济大盘，维护人民群众根本利益，支持经济社会发展。

此次《实施意见》出台，是建设银行持续深入贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，落实国务院常务会议精神和金融委要求及监管部门具体政策和指导意见的切实举措，建设银行以实际行动展现大行担当，与各类市场主体共克时艰。

提高站位，坚定信心，体现国有大行责任担当。坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，加大对实体经济的支持力度。持续深化新金融行动，疏解社会痛点难点。扛起国有大行使命担当，进一步做好支持疫情防控和社会发展的金融服务，有力推动服务实体经济高质量发展和实现自身高质量发展的良性循环。

减费让利，共渡难关，为疫情防控和经济社会发展保驾护航。以企业和人民群众的实际利益为根本出发点，做好向实体经济的合理让利，加大惠企纾困力度。开辟绿色通道，对小微企业、住宿餐饮、批发零售、文化旅游、外贸外资等受疫情影响严重的市场主体资金需求予以充分保障。对于受疫情影响较大、有发展前景但暂时受困的企业，优化信贷业务办理条件和流程。对于符合条件的小微企业、货车司机等市场主体，以及个人按揭贷款借款人、信用卡持卡人、助学贷款大学生等群体，提供延期还本付息等政策安排。持续做好小微企业、个体工商户降费工作，进一步压缩收费项目数量。

精准施策，拓维升级，新金融行动疏解社会痛点。针对普惠金融、乡村振兴、制造业、绿色金融等重点领域，推出专属支持政策，助力畅通国民经济经济循环。持续优化普惠金融线上服务模式，提升首贷户覆盖；丰富乡村振兴“产品包”，助力打造农业全产业链综合金融服务体系；加快培育科技创新、制造业等领域发展动能，优化完善制造业“专精特新”领域金融服务，搭建以供应链、产业链为基础的综合金融服务体系；发挥集团综合优势，持续做好绿色转型升级、能源保供等行业的金融支持；加大外贸新业态、新模式的金融支持；围绕新市民群体金融需求加强产品创新，提高金融服务均等性和便利性。持续做好住房领域金融服务，坚持因城施策，更好满足购房者合理住房需求。深入推进住房租赁战略，持续支持长租房、保障性租赁住房等领域发展。

统筹兼顾，发挥优势，加强重点领域信贷支持。发挥自身传统优势，紧盯“十四五”规划重大项目、绿色低碳转型升级领域、新基建等重点领域，积极提供配套融资服务，支持适度超前开展基础设施建设。支持国家区域重大战略和区域协调发展战略，巩固提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域竞争力的同时，加大对中西部、东北地区和经济欠发达省份的资源倾斜。

稳字当头，加强保障，确保基础金融服务高效畅通。充分发挥国有大行市场“稳定器”作用，确保防疫物资、金融市场及基础金融服务高效畅通。对防疫相关的医用物资、生活用品及公共卫生和为防疫提供通信、运输等服务企业的资金需求，予以充分保障。确保支付清算系统畅通，科学做好网点营业安排，满足财政防疫资金下拨及客户现金服务等应急需求。通过“建行生活”网点频道、客户经理“云工作室”“惠助你”等手段，提供线上金融服务。

党建引领，科技支撑，牢牢守住风险底线。始终牢记“三大任务”，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”有关工作部署，统筹发展与安全，扎实筑牢风险防控底线。深化全面主动智能的风险管理，确保资产质量稳定可控。坚持稳健、审慎的流动性管理策略，助力货币市场利率平稳运行。

建设银行表示，将持续坚持“以人民为中心”的发展思想，积极贯彻党中央、国务院决策部署和监管部门各项政策要求，全方位抓好本次《实施意见》的贯彻执行，以强烈的责任担当和有效的工作举措，助力稳住宏观经济大盘，服务好“六稳”“六保”大局，不断探索完善解决社会痛点的金融解决方案。

(责编：曹淼、李源)