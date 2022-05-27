原标题：年中狂欢季 浦发信用卡618主题优惠活动惊喜上线

今年618年中狂欢购物季即将火热开启，各大电商平台蓄势待发，陆续推出618购物节大促活动，撬动消费市场快速回暖。近日，浦发信用卡深度洞察用户消费需求，精心推出618主题系列优惠活动，通过实在的福利回馈深耕客群经营及消费场景，收获了市场与用户的青睐，持续打造消费购物全新体验。

据了解，618活动期间，在京东商城，成功完成浦发信用卡首次绑定立减6.6元，持卡人消费随机立减最高666元活动，同时叠加大额满减活动，满2000立减16-66元；在抖音平台，享受首绑立减6.6元，持卡人消费满199元随机立减1—66元，满1000元立减66元；此外，活动期间每天上午9点起，通过拼多多渠道浦发信用卡支付享单笔订单66折，封顶优惠16元；还有美团、苏宁电商平台的立减优惠活动。浦发信用卡持续聚合平台优势，打通流量场景，让消费者在乐享618购物消费的同时，收获满满优惠惊喜。

值得一提的是，活动期间，持卡人可通过浦大喜奔APP或浦发银行信用卡官方微信“超6红包”活动页面进入“每日任务”活动页面领取交易任务,完成单笔交易满618元，即可领取随机金额刷卡金奖励，最高可获618元刷卡金。快捷支付更享“超6积分”，在交易统计期间内，持卡人使用浦发信用卡通过指定快捷支付进行的有积分消费享6倍积分，其中额外赠送积分最高66666积分。指定快捷支付方包括：支付宝、微信、京东、苏宁、美团、拼多多、抖音。

除此之外，活动期间，浦发美国运通人民币卡持卡人在淘宝APP购物，付款时使用支付宝并通过浦发运通人民币卡支付享满2000元立减137元，满5000元立减370元优惠；在京东APP购买实物类部分商品，付款时使用云闪付APP并通过浦发运通人民币卡支付享满2000元立减137元，满5000元立减370元优惠。同一客户最高可享1247元立减。浦发信用卡通过发力产品及活动的创新升级，为广大消费者带来更丰富、更优惠的购物福利新体验。

此次浦发信用卡推出618主题优惠活动，秉承回归消费本源，基于当前市场环境下满足消费诉求，精准把握疫后消费趋势，围绕“吃、行、购、娱”全面覆盖各类生活场景，提供给持卡人贴心、温暖、高品质的多重福利体验。作为持卡人信赖的金融伙伴，浦发信用卡积极打造多元丰富的优惠活动，陪伴用户逐渐恢复生活节奏，度过复工复产时期，迎接焕新美好生活。

(责编：董童、李源)