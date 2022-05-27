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《中国保险业标准化“十四五”规划》印发

银保监会：加强养老和健康保险领域标准建设

2022年05月27日14:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为深入推进保险业标准化改革，确保“十四五”期间保险标准化工作的有序推进，全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会制定了《中国保险业标准化“十四五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》提出，到2025年，保险标准化工作机制进一步完善，保险标准化组织的多样性和专业性显著提升，保险标准体系结构优化健全。保险标准质量水平明显提高，标准化普及推广效果良好，标准实施成效显著。保险从业人员标准化意识和素养显著提升。保险领域参与国际标准化活动能力增强，支撑保险业发展的标准化基础更加坚实。

《规划》明确，要加强养老和健康保险领域标准建设。支持养老保险第三支柱建设，制定养老保险产品和服务标准，促进保险机构开发满足消费者需求的多样化养老保险产品。进一步规范行业共用的与医疗、疾病、意外相关的分类、代码、术语、数据交换格式标准，支持保险机构为人民群众提供覆盖全生命周期的、满足不同收入群体需要的健康保险产品。推动健康管理、长期护理、养老服务的标准化，促进保险和民政养老制度的有效衔接。推动制定商业保险与医疗、社保部门的数据共享和交换标准，促进普惠型保险的健康发展。

(责编：罗知之、高雷)

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