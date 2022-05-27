人民网北京5月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，中央财政提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算4000亿元，支持地方落实好留抵退税和其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进县区财政平稳运行。

该项补助纳入直达资金范围，标识为“01中央直达资金”，该标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。财政部要求，省级财政部门应按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理，确保退税减税降费政策落实到位，兜牢兜实“三保”底线。

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