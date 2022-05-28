本报记者 高云才 王 浩 常 钦

开栏的话

习近平总书记强调：“粮食安全是‘国之大者’。”“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。”

今年以来，各地区各部门高效统筹疫情防控和春季农业生产，抢农时、抓田管、促春耕，落实落细各项粮食稳产措施，春播工作进展顺利，夏粮丰收基础不断夯实，粮食生产形势持续转好，“三夏”工作正在全国逐步展开。

今天起，本报推出“粮食生产一线探行”专栏，报道各地稳粮保供的新实践、新成效，展现我们把饭碗牢牢端在自己手中的信心和底气。

习近平总书记强调：“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。”

今年以来，各地区各部门采取更大力度、超常规举措，扎实推进粮食生产。据农业农村部相关数据显示：今年春播粮食面积9.4亿亩左右，比上年略有增加；截至5月25日，全国春播粮食过九成，进度同比略快。

吉林省东丰县东丰镇横道村田间，插秧机来回穿梭，村民王海波边忙活边说：“机器插秧，省工省力效率高。”

湖北省秭归县沙镇溪镇长春村，村民们正在插栽中稻，种粮大户梅朝辉说：“政策实惠，灌溉方便，今年继续种高山冷水稻。”

广袤田野，农机纵横驰骋，农民辛勤耕耘，粮食生产形势持续转好，为完成全年粮食生产目标奠定良好基础。

强政策，抓田管，夯实粮食丰收基础

习近平总书记强调：“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”

今年以来，面对冬小麦晚播、农资价格上涨、国内疫情散发等因素影响，各地区各部门加大强农惠农富农力度，落实落细各项粮食稳产措施，牢牢守住保障国家粮食安全这条底线。

——政策给力，稳住种粮预期。

“种地有补贴，价格走势好，种双季稻的劲头更足了。”江西省安福县洋溪镇塘里村种粮大户肖泉说。

政策稳预期、强信心。中央财政在对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元的基础上，近日再次下达100亿元一次性农资补贴。今年，国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平全面提高。

——田管有力，稳住粮食生产。

“玉米不减产，多收一季豆。”山东省东营市东营区牛庄镇金丰农场负责人庞增华，今年决定发展大豆玉米带状复合种植，“专用播种机成了好帮手，种子肥料一起下地，一天作业面积260多亩。”

今年山东省开展“攻坚克难夺夏粮丰收”“科技壮苗”等行动，6.8万家粮食种植合作社、近18万个家庭农场带动新技术推广应用。江西省出台政策支持集中育秧，提高农户种植双季稻和“稻稻油”的积极性，目前新建水稻机械化育秧中心163个。

——服务到位，确保农业生产顺利开展。

河南省开设农机转运绿色通道，对转运农机的车辆和自走式农机实行优先查验、优先放行。黑龙江省采取精准防控、分类管理等手段，最大限度减少疫情防控对春耕生产的影响，做到歇人不歇机，全力抢播快种。各地区各部门科学做好组织引导，保障外出农民回乡务农、农资入店进村、农机通行、农技人员下沉服务，确保不误农时、应种尽种。

稳面积，稳产能，为粮食丰收保驾护航

习近平总书记强调：“农田就是农田，农田必须是良田。”“让农民掌握先进农业技术，用最好的技术种出最好的粮食。”

粮食安全的根基是能力安全。今年下达中央补助资金近1096亿元，继续支持各地加强高标准农田建设。各地区各部门抓好耕地保护和地力提升，强化科技支撑，为粮食丰收保驾护航。

——坚持“藏粮于地”，更多农田变良田。

“高标准农田旱能浇、涝能排，小麦丰收稳稳的。”河南省渑池县天池镇东杨村党支部书记古保民算起增收账：小麦加玉米，一年两季，每亩能赚2000多元。

耕地提质量，种粮增底气。江苏省严格落实耕地保护制度，已建成高标准农田4600万亩，中高等级耕地占比达83%。山西省提出永久基本农田重点用于粮食特别是口粮生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产……到今年底，我国将确保全国累计建成10亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。“十四五”期间，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建设国家粮食安全产业带，实施高标准农田建设工程，到2025年累计建成10.75亿亩高标准农田。

——坚持“藏粮于技”，粮食生产节本增效。

“施用有机肥，促进微生物繁殖，黑土地又肥又松，水稻秧苗整齐，科技种田深入人心。”黑龙江北大荒前哨农场螯蟹稻养示范户苏艳玲说。

一排排自动化温室整齐排列，玉米长势良好。“我们正在研发的玉米新品系，抗除草剂、抗虫效果好。”先正达集团中国杨凌技术中心团队负责人吴纯仁介绍。

截至目前，我国主要农作物良种基本实现全覆盖，良种在农业增产中的贡献率超过45%，农作物耕种收综合机械化率超过72%，保障粮食安全的底气越来越足。

提品质，优供给，绿色成为粮食生产主旋律

习近平总书记强调：“要在确保国家粮食安全基础上，着力优化产业产品结构”。

今年以来，各地区各部门盯着市场调结构、调品种，不断释放农业发展新动能。农业农村部提出，今年确保粮食播种面积稳定在17.6亿亩，大豆油料面积要恢复增加。

——调好品种，实打实地调整结构。

四川省旺苍县白水镇光明村种粮大户苟天明，今年全部种上了大豆，“专家在线指导，政府提供补贴，咱种豆底气足。”

今年以来，各地将扩种大豆任务分解到市县、落到具体的田头地块。政策支持大豆玉米带状复合种植，今年在西北、黄淮海、西南和长江中下游地区新增1500万亩以上。

——调顺方式，绿色生产加快发展。

“一水两用，清水养鱼，鱼吃稻虫，鱼粪肥田，稻香鱼、有机稻都能卖上好价钱。”江西省安福县新通养殖家庭农场负责人刘新益说，“我拿到了有机产品认证，每亩收益3500多元。”安福县今年绿色水稻种植面积将突破17万亩。

一项项绿色生产技术落进田野。目前，我国化肥和农药使用量连续5年负增长，三大粮食作物化肥农药利用率超过40%，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到46%。“十四五”期间新增高效节水灌溉面积6000万亩。

——调优品质，绿色农产品越来越多。

整地、翻耕、起垄，农机驰骋。“趁着天气好、墒情足，赶紧种上良种玉米。”山东省平度市明村镇小张戈庄村种植大户陶兴亮忙得起劲，“用上水肥一体化技术，1人能管100多亩地，一茬庄稼少用40斤化肥，产量稳定在1500多斤。”

在中央财政支持下，农业农村部继续实施绿色高质高效行动，选取300多个重点县，集成推广高产高效、资源节约、生态环保的技术模式，增加绿色优质农产品供给。今年一季度，全国农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志产品数量累计达到6.2万个。

当前，“三夏”工作正在全国逐步展开。饭碗一起端，责任一起扛，一定能完成全年粮食生产目标任务，为应对各种风险挑战赢得主动。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)