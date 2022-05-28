本报成都5月27日电 （记者林治波、宋豪新）两端双向掘进、四洞同步开挖、千余工人轮番上阵……夹金山下，国道351线夹金山隧道建设提速。“主洞平均日掘进5到10米，平行导洞已完成开挖支护80多米。”中铁十一局工程项目常务副经理王明华介绍。这样火热的建设场景，如今在巴蜀大地上比比皆是。今年以来，四川高效统筹疫情防控和经济社会发展，把稳增长放在突出位置，彰显强劲发展动能和良好势头。

以成渝地区双城经济圈建设为引领，四川近年来突出高质量发展，把新发展理念贯彻到经济社会发展的全过程和各领域，促质量变革、效率变革、动力变革，经济保持质升量长。2021年，四川经济发展跑出8.2%的增速，总量达5.38万亿元，成为西部第一个迈上5万亿元台阶的省份。

面对当前新冠肺炎疫情防控形势，如何确保经济社会发展持续恢复增长？四川省委和省政府超前谋划、靠前发力，及时出台工业稳增长促发展18条、服务业纾困扶持43条、抓项目促投资稳增长7条、促消费重点任务26项……一系列政策“组合拳”，有力促进了主要经济指标增势良好。

一季度，四川实现地区生产总值1.27万亿元，同比增长5.3%。其中，规模以上工业、固定资产投资等指标增速不仅高于前两年平均增速，而且接近甚至超过2019年的增速。

“值得一提的是，新增企业和大企业对稳定经济增长贡献突出。”四川省统计局相关负责人介绍，一季度全省新登记市场主体同比增长11.4%，前50强工业企业对全省规上工业贡献率达48.7%，大型工业企业利润增速比全部工业增速快10个百分点以上。

5月27日开幕的四川省第十二次党代会提出，将聚焦打造带动全国高质量发展的重要增长极和动力源，加快做大经济总量、提高发展质量，不断增强区域发展活力和国际影响力。到2027年，四川力争经济总量突破8万亿元、人均地区生产总值突破9万元，城乡区域协调发展协调性明显增强，现代产业体系和基础设施建设体系不断完善，建成国家创新驱动发展先行省，改革开放取得新的重大进展。

四川省委主要负责同志表示，“我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神和党中央决策部署，以赶考姿态推动新时代治蜀兴川再上新台阶。”

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 01 版）

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