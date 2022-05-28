本报记者 王 政

据工业和信息化部最新统计显示：截至4月末，我国已建成5G基站161.5万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。5G基站占移动基站总数的比例为16%。

自2019年6月5G牌照发放以来，我国基础电信运营商坚持统筹谋划、适度超前原则，推动共建共享，让5G网络建设更快、更高效。统计显示，2021年我国5G基站已经开通142.5万个，5G网络已覆盖全部地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，5G手机终端连接数达到5.18亿户。今年一季度，新建5G基站达到13.4万个。

近年来，我国5G关键技术创新突破取得新进展。我国企业声明的5G标准必要专利数量保持世界领先。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 01 版）

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