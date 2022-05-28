人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国内客运航班运行获阶段性财政补贴

2022年05月28日05:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京5月27日电　（记者汪文正）财政部、民航局近日印发的《关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》（以下简称《通知》）明确，为夯实民航安全基础，鼓励航空公司达到保持航班稳定运行所需的最低飞行航班数量，2022年5月21日至7月20日期间，对国内运输航空公司经营的国内客运航班实施阶段性财政补贴。

　　今年以来，财政部、民航局等有关部门出台了多项财税政策，支持民航业安全稳定和纾困发展，在一定程度上缓解了民航企业的经营压力，但受疫情反复、油价攀升等因素影响，民航企业仍面临一些实际困难。此次《通知》明确，对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，设定最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元。原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时，启动财政补贴。据了解，补贴政策不区分企业规模、性质，所有执飞国内客运航班的国内运输航空公司均可申请。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场？人民银行解读
　　人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。…
产业观察：同城物流重要性提升 即时零售或成新趋势
　　日前，国务院召开电视电话会议，强调应“进一步打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工达产”。当前，快递从业人员在疫情防控确保物流通常中扮演着举足轻重的作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部