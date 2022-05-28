本报北京5月27日电 （记者汪文正）财政部、民航局近日印发的《关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》（以下简称《通知》）明确，为夯实民航安全基础，鼓励航空公司达到保持航班稳定运行所需的最低飞行航班数量，2022年5月21日至7月20日期间，对国内运输航空公司经营的国内客运航班实施阶段性财政补贴。

今年以来，财政部、民航局等有关部门出台了多项财税政策，支持民航业安全稳定和纾困发展，在一定程度上缓解了民航企业的经营压力，但受疫情反复、油价攀升等因素影响，民航企业仍面临一些实际困难。此次《通知》明确，对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，设定最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元。原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时，启动财政补贴。据了解，补贴政策不区分企业规模、性质，所有执飞国内客运航班的国内运输航空公司均可申请。

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