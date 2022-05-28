新华社北京5月27日电（记者申铖）记者27日从财政部了解到，自2022年至2024年，我国开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点，助力提升大豆种植积极性，促进大豆油料生产。

根据财政部、农业农村部、银保监会联合发布的《关于开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点的通知》，试点地区为内蒙古自治区4个旗县和黑龙江省6个县，具体由内蒙古自治区、黑龙江省结合当地农业保险业务基础和工作实际等情况确定，并报财政部、农业农村部备案。

通知明确，保险标的为大豆，保险品种为完全成本保险和种植收入保险，保险保障对象为投保豆农，包括适度规模经营农户和小农户。完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险，种植收入保险为保险金额体现农产品价格和产量、覆盖农业种植收入的农业保险。

根据通知，完全成本保险的保险责任应涵盖当地大豆主要的自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故、野生动物毁损等风险。种植收入保险的保险责任应涵盖农产品价格、产量波动导致的收入损失。原则上，完全成本保险或种植收入保险的保障水平不高于大豆种植收入的80%。

(责编：赵欣悦、白宇)