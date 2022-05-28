新华社北京5月27日电（记者申铖）财政部27日发布数据显示，今年前4个月，全国国有及国有控股企业利润总额12823.6亿元，同比下降3.6%。其中，中央企业利润总额9862.2亿元，同比增长3.8%；地方国有企业利润总额2961.4亿元，同比下降22.2%。

今年前4个月，国有企业营业总收入245723.1亿元，同比增长9.8%。其中，中央企业营业总收入141359.6亿元，同比增长11.8%；地方国有企业营业总收入104363.5亿元，同比增长7.2%。

数据显示，截至4月末，国有企业资产负债率为64.5%，上升0.2个百分点；中央企业资产负债率为67%，地方国有企业资产负债率为63.2%。

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