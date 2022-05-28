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2022年国家助学贷款免息且本金可延期偿还

2022年05月28日08:39 | 来源：新华社
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记者27日从财政部了解到，为帮助家庭经济困难毕业生缓解就业压力，支持做好高校毕业生就业服务工作，财政部、教育部、人民银行、银保监会日前联合发布通知，要求做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作。

通知明确，对2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除，参照国家助学贷款贴息政策，免除的利息由中央财政和地方财政分别承担。对2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还，延期贷款不计罚息和复利，风险分类暂不下调。

通知称，国家助学贷款承办银行应按照调整后的贷款安排报送征信信息，已经报送的应当予以调整。贷款学生受新冠肺炎疫情影响未能及时还款的，经贷款承办银行认定，相关逾期贷款可不作逾期记录报送，已经报送的应当予以调整。

(责编：张文婷、陈键)

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