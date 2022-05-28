华北地区河湖生态环境复苏2022年夏季行动27日正式实施。这次大范围的补水行动，是我国推进复苏华北地区河湖生态环境和综合治理地下水超采的重大举措。

当日14时30分，南水北调中线工程滹沱河、滏阳河退水闸提闸放水，七里河、槐河退水闸加大流量，沙河、瀑河等河流的退水闸保持下泄流量，王快水库、安格庄水库加大下泄流量，密云、于桥等水库保持下泄流量……一场近年来罕见的华北地区河湖生态环境复苏行动拉开序幕。

“当前，全国已进入汛期，水库需要及时按防洪要求腾出库容备汛迎汛。水利部抓住腾库迎汛这一重要‘窗口期’，统筹水库、南水北调中线工程、再生水等水源，加大生态补水力度，向大清河、潮白河等水系的39条（个）河湖进行补水，推进复苏河湖生态环境。”水利部水资源管理司副司长杜丙照说。

此次补水行动，包括大清河—白洋淀、子牙河、漳卫河、蓟运河、潮白河等5条补水线路，19条补水支线。

杜丙照表示，到6月底之前计划实施补水7.21亿立方米，形成水流贯通河长3264公里，大清河水系、子牙河水系、漳卫河水系实现贯通入海；白洋淀生态得到进一步恢复。

同时，燕山、太行山山前平原地下水水源地得到补给，补水河道周边地下水水位回升或保持稳定；为沿线约10万亩耕地提供灌溉用水，压减深层地下水开采。

“此次补水行动的补水水源构成多、补水线路长、涉及范围广。”杜丙照说，水利部要求有关部门和单位，加强河道清理整治、控制安全水位、严格补水管护、加强监测评估，确保补水行动安全顺利实施。

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