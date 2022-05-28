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“十四五”末我国力争将湿地保护率提高到55%

2022年05月28日08:47 | 来源：新华社
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国家林业和草原局湿地管理司副司长鲍达明27日说，力争到“十四五”末，我国湿地保护率提高到55%，恢复湿地100万亩，营造红树林13.57万亩，修复红树林14.62万亩。

鲍达明是在国家林草局以视频方式召开的第二季度例行发布会上作出上述表示的。

他介绍说，党的十八大以来，我国不断强化湿地保护，湿地保护管理体系初步建立，指定了64处国际重要湿地、29处国家重要湿地，建立了600余处湿地自然保护区、1600余处湿地公园，湿地保护率提高到50%以上。内地国际重要湿地监测实现全覆盖，国际重要湿地生态状况总体稳定良好，退化湿地生态状况明显改善，各地开展湿地保护的积极性显著提高。

“6月1日湿地保护法将正式实施，这是我国首次专门针对湿地生态系统进行立法保护，将引领湿地保护工作全面进入法治化轨道。”鲍达明说。

他表示，国家林草局将以湿地保护法实施为契机，加强湿地保护和修复。一是全面保护湿地。以国土“三调”成果为基础，科学确定湿地管控目标，确保湿地总量稳定，并科学划定纳入生态保护红线的湿地范围，优化湿地保护体系空间布局。强化江河源头、上中游湿地和泥炭地整体保护，加强江河下游及河口湿地保护，改善湿地生态状况，维护生物多样性。

二是修复退化湿地。采取近自然措施，增强湿地生态系统自然修复能力，重点开展生态功能严重退化湿地生态修复和综合治理。加强重大战略区域湿地保护和修复，实施红树林保护修复专项行动。

三是加强湿地管理。建立完善湿地保护部门协作机制，形成合力共同保护湿地。完善湿地管理体系，建立健全湿地分级管理制度，发布重要湿地名录，制定分级管理措施。

(责编：张文婷、陈键)

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