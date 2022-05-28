国家统计局5月27日发布的数据显示，今年1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26582.3亿元，同比增长3.5%（按可比口径计算），增速较1—3月份回落5.0个百分点。4月份，工业企业利润同比下降8.5%。分门类看，采矿业利润同比增长1.42倍，制造业利润下降22.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降26.8%。

“总体看，工业企业受国内疫情短期冲击及国际形势更趋复杂严峻等因素影响，4月份利润短期承压明显，但随着全国疫情形势总体趋于稳定，企业复工复产有序推进，进一步减轻市场主体负担的各项政策效应不断释放，工业企业效益状况将逐步恢复。”国家统计局工业司高级统计师朱虹解读数据时指出。

1—4月份，工业企业利润增长回落，部分行业利润持续增长。在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，20个行业下降，1个行业由亏转盈，1个行业持平。

部分地区和行业受疫情影响较大，下拉工业企业利润增速明显。1—4月份，东部地区、东北地区工业企业利润同比分别下降16.7%、8.1%，合计影响工业企业利润增速较1—3月份回落4.2个百分点。主要行业中，汽车制造业受冲击较为明显，影响制造业4月份当月利润下降6.7个百分点。

采矿业及部分原材料行业利润较快增长。能源保供持续显效，煤炭等能源产品产量较快增长，大宗商品价格仍处高位，带动部分上游行业利润快速增长。1—4月份，采矿业利润延续高增长态势，其中煤炭、油气开采行业利润分别增长1.99倍、1.38倍。原材料行业中的有色金属冶炼、化工行业利润分别增长40.3%、14.8%。

基本消费品行业利润保持增势。今年以来，民生保障政策落实有力，基本消费品供应充足，市场需求稳定，带动基本消费品行业利润平稳增长。1—4月份，酒饮料精制茶、食品制造、烟草行业利润同比分别增长20.9%、10.8%、7.9%。家具、纺织服装、皮革制鞋、文教工美等行业均保持增长。

“4月份，国内部分地区疫情散发多发，给工业企业生产经营造成较大冲击，工业企业利润出现下降。”朱虹表示，面对严峻复杂形势，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，积极应对疫情冲击。随着能源保供、助企纾困、支持实体经济发展等各项措施持续显效，将有力促进工业经济加快恢复。积极因素累积增多，工业企业效益有望逐步改善。

一是工业企业效益仍有稳定恢复的基础。1—4月份，规模以上工业企业利润在上年同期增长1.06倍的较高基数上仍保持增长。受疫情影响较小的中部和西部地区，利润保持较快增长，增速分别为18.2%和47.5%。从资产和营收看，4月末规模以上工业企业资产总计同比增长10.4%，所有者权益合计增长10.5%，均为近五年以来较高水平，企业规模不断发展。1—4月份，工业企业营业收入同比增长9.7%，接近两位数增长，为企业盈利改善创造空间，工业企业效益向好的韧性和潜力仍较强。

二是企业复工复产加快。1—4月份，工业企业利润增速回落主要受部分地区疫情冲击影响，从受疫情影响较大的上海、吉林、辽宁等地区来看，4月份企业停工停产天数均明显多于3月份，对4月份工业企业效益状况影响更为明显。目前长三角地区疫情防控形势有所好转，企业复工复产正稳步推进，疫情对工业企业的影响有望逐步减弱。

三是纾困政策助力企业减负增效。随着减税降费、纾困帮扶政策持续发力，工业企业费用负担有所缓解。近期对工业企业的快速调查显示：大规模留抵退税政策实施后，获得增值税留抵退税的工业企业中95.4%对此政策表示满意，87.9%的企业认为改善了企业现金流。1—4月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为7.97元，比1—3月份、上年同期分别减少0.12元、0.51元。

“下阶段，要深入贯彻党中央‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力落实党中央、国务院各项决策部署，积极疏通产业链供应链堵点卡点，助力企业纾困解难，为工业企业经营状况继续恢复创造更多有利条件。”朱虹强调。（记者 张翼）

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