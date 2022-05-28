人民网北京5月28日电 （记者李栋）眼下，夏粮主产区小麦陆续成熟，多个主产区相继开镰，各地加大机收减损技术培训力度，力促小麦产量增加，确保粮食颗粒归仓。

据5月27日的小麦机收进度显示，全国已收获小麦面积2501万亩，收获进度8.2%，与去年相比快1个百分点。分地区看，四川麦收进度近九成；湖北近七成半；江苏、安徽、河南、陕西有零星收割；山西已开镰。

减少机收损失是今年各地夏收的突出亮点。5月26日，在河南省南阳市唐河县的一处麦田里，10台联合收割机一字排开，一场小麦机收减损技能大比武在这里“开打”。

“前期，农机部门组织了多场技术培训，通过改良机械大幅减少了机收损失。”比赛完毕，获得一等奖的刘学庆跳下收割机，笑着和大家分享起了自己的妙招：“割麦前，先要熟悉地形，根据麦子的成熟度、品种和田块特征，适当调整割幅，要均匀用力，切忌求快。”

河南省农业农村厅党组成员、省农机中心主任凌中南表示，除了唐河，还将在豫北、豫东和豫中地区举办四场机收减损大比武活动，通过举办比赛，提高广大机手的机收操作技能，力争把全省小麦机收损失率控制在2%以内。

“今年，小麦机收减损培训指导将对所有持证农机手全覆盖，机收减损技术示范活动对冬小麦面积50万亩以上的县市全覆盖，最大限度减少机收环节损失。”农业农村部相关负责人介绍。

今年夏收，国家为加大推广机收减损力度，对联合收割机加快了更新换代频率，通过更新补贴范围覆盖全国，加大减损技术培训力度等方式，引导农机手提升规范作业水平。数据显示，目前，全国可用于“三夏”麦收作业的联合收割机超过65万台，总量充足。

“今年麦收期间，农业农村部将指导各地确保机手和机具以最佳状态投入作业。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，力争将所有小麦都在适收期收割完毕，全面挖掘减损潜力，努力实现颗粒归仓。

(责编：张文婷、高雷)