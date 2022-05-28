元宝山保护区工作人员挑幼苗上山。 张荣兴 摄

广西林业局27日介绍，广西日前举行濒危植物元宝山冷杉野外回归活动，在融水县元宝山国家级自然保护区海拔1500米的区域回归种植了100株培育6年树龄的幼苗。

据介绍，元宝山冷杉是中国分布最南端的冷杉属植物，为国家Ⅰ级重点保护植物，属于全球濒危物种，于1998年被世界自然保护联盟(IUCN)拟定的“针叶树行动计划”列为全球重点保护针叶树种。广西元宝山自然保护区是该物种在全球唯一的分布地，目前野外种群数量801株，现有母树多数是百年以上的老树，已被列入全国极小种群植物拯救工程。

元宝山保护区工作人员挑幼苗上山。 张荣兴 摄

自上世纪九十年代以来，元宝山保护区积极与中科院广西植物研究所合作，开展元宝山冷杉监测保护及人工培育，目前已培育幼苗数量约1.2万株，前期试验野外回归450株，成活率70%以上，成效明显。

元宝山冷杉野外回归有利于进一步增加其野外植株数量，促进野外种群恢复，对丰富生物多样性具有十分重要的意义。今年，元宝山保护区获得“中央预算内林业基本建设投资极小种群野生动植物资源拯救建设资金”100万元，用于建设冷杉幼苗保育基地和种子培育实验室。目前项目即将投入使用，为开展科研保护工作奠定坚实基础。

(责编：张文婷、陈键)