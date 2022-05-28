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新版《红领巾》国家标准发布

2022年05月28日11:21 | 来源：市场监管总局
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　　近日，市场监管总局（标准委）批准发布了新版《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2022），标准由共青团中央、全国少工委会同相关单位编制。

　　该标准是在2012年版《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2012）基础上进行的修订，在红领巾的规格、要求、试验方法、检验规则、包装、储运和标志等方面提出了具体细化指标，较2012年版国标在安全、色牢度、色差、实用性等方面进行了全面加强，明确提出基本安全类项目要符合GB 31701的B类（直接接触皮肤类的儿童纺织产品）标准，加严了产品缝制和外观疵点要求，提高了整体质量标准。

　　红领巾是少先队员的标志，是少先队组织的重要象征，具有重要的政治意义和精神内涵。近年来，为加强红领巾等少先队标志标识的规范使用和管理保护，共青团中央、全国少工委出台了《中国少年先锋队标志礼仪基本规范》《中国少年先锋队红领巾、队旗、队徽、队委（队长）标志和队歌使用管理规定》，联合市场监管总局等有关部门先后印发了《关于加强红领巾等少先队标志标识规范和保护工作的通知》等多个文件，从制度规范、工作机制等层面强化了要求。同时，组织专业机构修订红领巾国家标准，进一步明确红领巾的生产技术标准，提高红领巾产品质量。

　　该标准的发布实施，为生产企业提供更新更高的技术要求，将有助于提升市场流通的红领巾产品质量，进一步满足少先队员需求和少先队工作需要，对于突出少先队标志标识庄严的政治涵义、维护少先队组织形象、增强少先队员光荣感具有重要意义。

　　新版《红领巾》国家标准将于2022年11月1日正式实施。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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