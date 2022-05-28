人民网北京5月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（标准委）批准发布了新版《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2022），标准由共青团中央、全国少工委会同相关单位编制，新国标将于2022年11月1日正式实施。

据了解，该标准是在2012年版《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2012）基础上进行的修订，在红领巾的规格、要求、试验方法、检验规则、包装、储运和标志等方面提出了具体细化指标，较2012年版国标在安全、色牢度、色差、实用性等方面进行了全面加强，明确提出基本安全类项目要符合GB 31701的B类（直接接触皮肤类的儿童纺织产品）标准，加严了产品缝制和外观疵点要求，提高了整体质量标准。

红领巾是少先队员的标志，是少先队组织的重要象征，具有重要的政治意义和精神内涵。据了解，近年来，为加强红领巾等少先队标志标识的规范使用和管理保护，共青团中央、全国少工委出台了《中国少年先锋队标志礼仪基本规范》《中国少年先锋队红领巾、队旗、队徽、队委（队长）标志和队歌使用管理规定》，联合市场监管总局等有关部门先后印发了《关于加强红领巾等少先队标志标识规范和保护工作的通知》等多个文件，从制度规范、工作机制等层面强化了要求。同时，组织专业机构修订红领巾国家标准，进一步明确红领巾的生产技术标准，提高红领巾产品质量。

市场监管总局标准技术司相关负责人介绍，新版《红领巾》国家标准主要包括五个方面。一是规格。明确了标准红领巾的形状和两种规格。二是质量要求。明确了标准红领巾内在质量（包括纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、燃烧性能、断裂强力、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐光色牢度）和外观质量（包括规格尺寸允差、颜色及色差、裁剪和缝制、外观疵点）的内容和要求。三是试验方法。明确了标准红领巾纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、燃烧性能、断裂强力、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐光色牢度的测定，规格尺寸及裁剪和缝制的检验、色差检验、外观疵点的评定的相关内容和要求。四是检验规则。对红领巾抽样规则、内在质量的判定、外观质量的判定、结果判定作出要求。五是包装、储运和标志。明确了红领巾的包装、储运和标志相关内容和要求。

据介绍，新版标准较旧版标准主要在安全、色牢度、色差、实用性等方面进行了加强，明确提出基本安全类项目要符合GB 31701的B类（直接接触皮肤的儿童纺织产品）标准，加严了产品缝制和外观疵点要求，提高了整体质量标准。

新版标准主要变化有：在考核项目方面，增加了燃烧性能、耐唾液色牢度（仅考核小号红领巾）和耐光色牢度等，以提高产品的安全性和耐用性；在色牢度方面，加严了耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度的要求，以保证产品具有较高色牢度水平，同时有效降低使用过程中染料向人体的转移风险，提高产品的使用性和安全性；在缝制方面，增加了腰边和底边缝份重合长度不大于2cm、针距密度不少于12针／3cm、红领巾的两个锐角应闭口缝合固定的要求，以有效解决红领巾容易卷边和脱线等问题；在外观疵点方面，考核要求不再区分红领巾的部位和正反面，统一加严为不允许有条状疵点、斑疵、缺纱和破洞等，并将线状疵点允许长度缩短为不超过1 cm，以提升产品的外观质量；在色差考核方面，增加了采用分光光度测色仪的评定方法，以增强试验方法的可操作性；在产品标志方面，增加了红领巾产品上不应有耐久性标签、商标标志等的要求，以保证红领巾的规范性和庄重性。

据悉，该标准的发布实施，为生产企业提供更新更高的技术要求，将有助于提升市场流通的红领巾产品质量，进一步满足少先队员需求和少先队工作需要，对于突出少先队标志标识庄严的政治涵义、维护少先队组织形象、增强少先队员光荣感具有重要意义。

(责编：张文婷、高雷)