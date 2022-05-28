人民网北京5月28日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，27日，中国消费品质量安全促进会消防产品工作委员会（以下简称“中消会消防产品工作委员会”）成立，并以线上形式召开了第一届委员会第一次会议。

图为线上会议现场。来源：中国消费品质量安全促进会

在中消会消防产品工作委员会成立大会上，中国消费品质量安全促进会理事长张沁荣在致辞中表示，中消会消防产品工作委员会自2020年筹备组建，设立初衷是面向消防行业的相关企业、技术机构、科研及事业单位等开展行业服务，充分发挥中消会相关会员单位参与消防产品质量安全等问题行业治理的积极性，致力于成为政府在消防领域的智库与行业监督的得力帮手，搭建一个行业监督、服务和交流的平台。得益于广大会员的大力支持与帮助，中消会消防领域会员组建工作已取得了积极的成果，对此她给予高度肯定，同时对中消会消防产品工作委员会的工作方向提出四点建议：一是认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动消防行业高质量发展；二是搭建行业平台，提升消防产品行业创新能力；三是强化标准宣贯，加强消防产品标准化提升工作；四是增大宣传力度，加强对消费者的消防行业及产品知识普及教育。

会上，中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆宣布中消会消防产品工作委员会正式成立，并宣读了第一届委员会名单。

图为中消会消防产品工作委员会第一届委员会线上会议现场。来源：中国消费品质量安全促进会

中消会消防产品工作委员会第一届委员会主任委员、副理事长东靖飞带领第一届委员会审议讨论了中消会消防产品工作委员会管理办法、审议了中消会消防产品工作委员会秘书处主要人员等事项。经全体委员讨论，未提出异议，《中国消费品质量安全促进会消防产品工作委员会管理办法》通过审议。

应急管理部消防产品合格评定中心党委书记、副主任肖磊表示，消防安全事业的发展是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。中消会消防产品工作委员会致力于有效整合消防产品行业会员的各类资源，为消防产品的生产、销售与使用搭建全方位的交流服务及社会共治监督平台，为广大消费者和社会各界提供消防产品安全保障，如今它的成立满足社会的需要，顺应时代的潮流。

消防产品合格评定中心公正性保障委员会主任委员、消防救援局科技处副处长余威表示，消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。在中国消费品质量安全促进会下成立消防产品工作委员会是一件值得整个行业都为之振奋的大事。他表示，希望未来工作委员会一是要切实起到推动和引导行业技术创新作用；二是做好政府部门质量安全监管的技术支撑与参谋助手；三是更加注重行业国际化交流；四是以助力行业高质量发展为己任；五是全力推动消防产品行业“绿色”发展。

中消会相关负责人表示，未来，中消会消防产品工作委员会将成为行业发展和品质提升的重要引导力量和政府在消防领域不可或缺的帮手，不断提高中国消防产品的影响力与可信赖水平，推进消防产业高质量发展，为广大消费者提供可靠的消防产品安全服务。

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