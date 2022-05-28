人民网记者 李栋

五月的海南，瓜果飘香。此时，家住海口市永兴镇的吴清丰，正站在梯子上采摘树梢顶端最红的荔枝。“如果销售情况好的话，要比去年多挣上好几万。”吴清丰一边干活，一边盘算着今年的收入。

吴清丰手捧自己种植的荔枝。（受访者供图）

“以前，荔枝都零散卖给当地的果贩子，价格随市场行情波动大，也易被水果商压价，辛苦种的荔枝卖不出好价钱。”吴清丰与之前单打独斗式的销售模式作了个对比。“现在，随着生鲜电商的加入，我家的荔枝通过供应链直达用户手中，荔枝不仅能卖得好价格，还卖得安心、顺心。”提起现状，吴清丰显得格外开心。

“通过线上直播和现场签约相结合，助力农户的荔枝销售。”在2022年秀英区农村电商助“荔”永兴预热活动上，永兴镇副镇长陈元赟表示，采购商现场与农户签约订购近100万斤的荔枝，极大地促进了荔枝的销售，提振了农户的信心。

据介绍，中国荔枝的成熟路线是由南往北，最先从海南开始，随后是广东、广西、福建，而随着采购路线的北移，荔枝大量进入市场，价格也相应有所降低。今年，海南荔枝受气候影响，整体减产较多，这也导致荔枝刚上市时价格相对较高，而随着荔枝产量增加和近几周雨水天气较多，荔枝的价格出现了大幅下降。

“我对接的农户们非常焦虑。”今年，吴清丰多了一份荔枝代办的工作。所谓荔枝代办，多为对当地荔枝种植情况、果园分布以及人际关系谙熟于心的当地人，往往能找到价廉质优的荔枝，而且他们在当地地头熟、人头熟，还能为荔枝从采摘、预处理到装车运输的全流程保驾护航。

此时，来自生鲜电商平台的订单让农户们吃下了定心丸。“公司会提前和供应商签订供应合同，并鼓励提前预付农户订金，进一步保障一定时期荔枝收购价的稳定。”叮咚买菜基地开发主管黄洲洋表示，这不仅提高了农户供货的积极性，还保障了平台供应链的稳定。

黄洲洋表示，2021年，叮咚买菜启动了“绿水青山”计划，即整合供应链和农业科技方面的优势，挖掘并帮助深藏在绿水青山中的优质农产品走出深山，让用户吃到美味食材的同时，还要带动农业上游的升级发展，助力乡村振兴。“截至目前，已经帮助云南文山牛肉、恩施红菜苔、江山甘蔗、邛崃番茄等走出产地，直达消费者餐桌。”

“截至到5月23日，叮咚买菜荔枝销量突破550吨。接下来，来自广东、广西、福建的荔枝将陆续上线销售，让用户体验到更多差异化的商品。”黄洲洋说。

在政府引导服务方面，陈元赟表示，今年将继续把好上市荔枝品控工作，加强果品质量安全监管，同时积极对接企业、合作社、电商等平台，充分利用各方力量，整合种植户和销售渠道资源，做好销售保障工作，让广大果农即丰收又增收。

说起增收后的打算，吴清丰说：“等收入到账后，要为孩子们投资教育，发展些业余爱好，家里的日子必然会越过越红火。”

(责编：张文婷、高雷)