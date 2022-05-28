人民网北京5月28日电 （记者乔雪峰）近日，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和邮政快递业发展，国家邮政局印发《关于帮助寄递企业纾困解难 稳定行业发展态势的通知》（以下简称《通知》），从落实减免税政策、保障末端网点运行、维护快递员合法权益等方面，提出六项任务23条具体措施，力促稳定行业发展态势。

国家邮政局相关负责人表示，全系统、全行业要坚决贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，全力做好疫情防控工作，提供让全社会放心的安全邮政、快递服务，为行业平稳发展奠定基础。

《通知》指出，各涉疫地区邮政管理部门要依托物流保通保畅工作机制，按需及时向邮政、快递企业发放重点物资运输车辆通行证。要研究制定行业复工复产工作方案，建立行业“白名单”管理制度，推动各地寄递物流网络及时恢复。各级邮政管理部门要积极沟通协调地方财税等部门，推动落实大规模增值税留抵退税、小规模纳税人阶段性免征增值税、小微企业所得税优惠、小微企业“六税两费”减免等新的组合式税费支持政策。会同有关部门延续执行阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，对受疫情影响生产经营困难的中小微快递企业、末端网点落实好阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费及发放一次性留工培训补助等政策。推动对符合条件的快递收派收入免征增值税。积极争取地方为邮政、快递企业员工开辟绿色通道，免费开展定期核酸和抗原检测服务。

《通知》指出，快递企业总部要出台专项扶持措施，帮助涉疫地区经营困难网点渡过难关。鼓励快递企业总部联合金融机构，主动为基层企业和末端网点提供融资支持，帮助和指导末端网点做好疫情防控工作，鼓励无偿为末端网点提供防疫物资。鼓励邮政企业、快递企业总部聚焦服务质量和服务能力，减轻基层网点考核压力，加快推行成本分区、服务分层，产品分类。

该负责人表示，邮政、快递企业要顺应内外环境变化，积极捕捉新需求，调整创新，拓展服务领域，发展新业态新模式，提升服务能力，优化服务结构，推动行业高质量发展。

《通知》指出，各地要持续推进基层快递网点优先参加工伤保险，提升快递员社会保险水平。快递企业要及时足额发放快递员薪酬，鼓励企业对于因疫情暂时处于封管控状态的快递员，通过预支薪酬、发放临时补贴等方式，保障其基本生活。中国快递协会要建立专门渠道，听取末端网点、快递小哥诉求反映，协调解决实际困难。倡导全社会理解、尊重和支持快递员群体。

《通知》指出，邮政管理部门要开展快递企业内部罚款专项治理行动，与市场监管等部门建立协同工作机制，加强反垄断和反不正当竞争执法，并在涉疫地区研究实施快递业务经营许可临时性政策。

(责编：张文婷、高雷)