原标题：选择航天是我的幸运 ——记第七届中国科协青托人才刘圆圆

乌黑的秀发，明亮的眼神，温暖的微笑，这是中国航天科工三院306所青年科技人员刘圆圆给大家的第一印象。

从近年来一系列重大的航天工程发射，到试验场试飞捷报频传，都让人很难与文气的刘圆圆联系在一起，可每每有重大的航天任务，她和团队参与保障的产品总能迸发出不可思议的震撼力量。

2022年5月，在中国科学技术协会下发的第七届中国科协青年人才托举工程名单里，又多了一颗璀璨的星。

“能入选青托是我莫大的荣幸，这主要得益于单位给我提供了成长的大舞台，选择航天，选择306所，是我这辈子最幸运的事，”收到喜讯时，穿着白大褂的刘圆圆正如往常一样在实验室里在做实验。

在刘圆圆看来，一个人选对了职业方向，个人价值就会被放大数倍。在入职后上千个日日夜夜的不懈努力中，这位年轻的航天科研人员，迎难而上、勇挑大梁，为保障国家重大科技工程做出了杰出贡献，先后获得军队科学技术进步奖二等奖、航天科工集团科学技术进步奖二等奖，入围北京市科技新星计划等。

入选青托，是这位一参加工作就开始展露头角的耀眼新星，再一次刷新自己职业成就的新高度!

“把自己的人生选择和祖国的需要相结合，让人很心动”

2016年的毕业季，也是刘圆圆在清华大学度过9年本硕博连读时光，面临选择职业方向的“岔路口”。

“三清博士”的响亮头衔，为她吸引了众多外企、高校和科研院所抛来的橄榄枝。面对选择，学校倡导的毕业生要“立大志、入主流、上大舞台、干大事业”为刘圆圆拿到306所入职通知书指明了方向。

“把自己的人生选择和祖国的需要相结合，让人很心动”。

立身于“强军首责”沃土中的306所，是我国航天特种材料领域一颗正在冉冉上升的新星。虽然成立仅有20年，但306所在专业建设方面发展迅猛，多个专业方向的技术实力已达到国内甚至是国际领先水平。刘圆圆所在的热防护材料专业正是其中之一。

入职一年半后的一个下午，副主任李文静交给刘圆圆一个重要却紧迫的研制任务，“为某飞行研制一种高要求指标的热防护材料产品”。

当初怀揣着干事梦想来到306所的刘圆圆，意识到这次挑战与机遇并存，她庆幸能给她这样一次锻炼成长的机会，但她也明白这是她要开始打的“第一场硬仗”。

她要上战场。

“上了战场的女子又怎么会轻易的妥协”

立大志易，成大事难。

刘圆圆的攻关对象，是一种叫做气凝胶的黑科技。这种是一种非常优秀的隔热材料。

材料研发既要将其性能长处做到极致，还要补齐其性能短板。脆弱易碎，就是这款黑科技材料的致命短板。

怎样才能在短时间内研制出满足“耐高温、抗冲刷”等一系列严苛要求的气凝胶材料，成了那段时间压在刘圆圆和同事们心中的一块山。

但选择上战场的女子又怎么会轻易的妥协?

那段时间，经常一边迈着仓促而坚定的步伐，一边头也不抬沉浸在为方案苦思冥想中的刘圆圆，成了同事眼中“风一样的女子”。

“要不咱们试试用空间换时间”，前脚刚迈入实验室，就着手开展实验的刘圆圆，为了节省时间，她和同事们采用了同一时间周期内、设计不同的研制方案、对比确定出最优方案。

“有时候做出来的材料性能等不及试验考核，我们就会创造条件模拟试验考核”“方案还没托底，我们就随时把新的方案准备好，永远要求要有备选方案，”刘圆圆的同事说。

无数次的实验攻关，成百上千余组的对比试验，依次迭代升级的产品性能，在历经半年多的高强度一系列攻关后，她们研制的产品交出了“材料综合性能优于其他竞争单位”的满意答卷。

“遇到问题我也会吓出一身冷汗，但我更想找到原因。”

科研攻关就像在一次次的闯关游戏中拆盲盒，这一步拆开“阶段性胜利”的喜悦，下一步被你拆开的，永远不确定是“喜悦”还是“一身冷汗”。

质量归零，就是刘圆圆和团队拆开的“一身冷汗”。

原来，由于研制周期紧张，材料没有做好充分的验证，后续产品出现了质量问题。

归零，意味着需要从源头开始找答案。

“上中学时我最喜欢的课是物理课，它的逻辑性和探知性都很强，遇到归零问题始我也会吓出一身冷汗，但我更想通过‘问题导向’找到问题源头，然后解决它，”刘圆圆说。

然而，发现问题、解决问题的这个过程刺激的就像“过山车”，用同事的话说“刚觉得发现问题了，最后发现不是，刚觉得找到解决方案了，最后又落空了。”

为了找到问题，刘圆圆还是和团队耐着性子，一遍遍不厌其烦的从实验中“抽丝剥茧”，面对失败的心态也从“跌宕起伏”练就了“宠辱不惊”。

“为了解决归零问题，她几乎把晚上和周末的时间都安排的满满当当的，有时为了完成任务单位要的技术方案，带着我们一直战斗到很晚，怕我们吃不消，她就安排大家陆续回家，自己留下来继续”刘圆圆的同事回忆说。

一边和任务单位沟通，一边与自己单位汇报，这种反复沟通又是让人头大的过程，但刘圆圆却像个穿针引线的人一样，把问题的缺口缝一针一针细，把沟通的针脚走的一针一针密。

就是凭着想把解决问题的决心，刘圆圆和同事们在科研路上屡屡跌倒却又屡屡爬起。

某年秋天，拖着长长尾焰的飞行器在一片欢呼声中直插云霄，最后消失在茫茫天际......

而在刘圆圆和同事们心中，永不消失的是那段饱含心血、克服质量归零障碍的艰难岁月。

“我不是一个人在战斗”

挫折、失败与未知都是航天材料研制的道路上常态，只有拥有百折不挠的决心、持续不断的努力，一次次捱过“屡战屡败、屡败屡战”的煎熬，才能成长为一名合格的科技工作者。

“我不是一个人在战斗，”在刘圆圆心里，能让她拥有始终不畏困难的底气之一，来自于一个“国内双一流高校的17名博士组成的创新团队”。

在工作中历练成长起来的刘圆圆，曾是这个博士团队的领航者。

“让集体的力量，将创新的火焰烧的更旺”是刘圆圆带团队的目标。“我们大多专业背景不同，遇到问题她总号召我们开展头脑风暴，慢慢的我们就形成了真理越变越明的学术交流氛围”;“再后来她制定了有利于科研创新的机制，为大家提供了利于创新的滋养土壤”......

“材料研制需要工程思维，圆圆经常带着大家深入生产一线和技能工人交流，补充我们在研制操作和工程应用中的认知盲点”;

“一次工艺升级阶段，一位一线工人提醒我们某测试模具的重心和吊绳不在一条直线上，我们根据提醒及时调整了工艺方案，避免了模具对材料表面造成的损伤。”

近年来，在技术创新和管理创新中都得到快速成长的刘圆圆，和团队成员研发的系列化气凝胶产品应用在武器装备、深空探测、工业保温、建筑节能、新能源汽车等多个领域，为我国社会主义现代化建设提供了有力的材料支撑!

从2016年加入306所，6年的科研岁月，带走了刘圆圆初入职场的稚嫩，却从未带走她要“上大舞台、干大事业，将人生选择和祖国的需要相结合”的那颗的初心。

韶华岁月、奋斗青春，也为刘圆圆留下了属于她青春里的那一份幸运。

(文/田少星 中国航天科工三院306所)

(责编：崔元苑、李源)