全球拍天宫｜少年拍天宫 追“星”拍不停
神舟腾起气如虹，九天揽月摘星辰
欲与天宫舞苍穹，追“星”少年拍不停
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张辰毅 10岁 小学四年级）
5月15日，北京地区遇到了非常好的观星时机
国际空间站和中国空间站依次过境
间隔仅5分钟，并且轨迹交叉
追“星”少年们摩拳擦掌，准备出发
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张夷中 10岁 小学四年级）
查数据、摆构图、找方位
……
少年们忙得不亦乐乎
日渐西陲，满月当空
节律清晰的快门声逐渐响起
空间站的运行轨迹
在屏幕上定格
快来看看
追“星”少年们的精彩表现吧
↓ ↓ ↓
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张博涵 10岁 小学四年级）
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：王子杨 10岁 小学四年级）
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：徐溢佳 10岁 小学四年级）
目前，神舟十四号飞船出征在即
由天和核心舱、天舟三号、
天舟四号组成的中国空间站
将再次迎来3名中国航天员
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：饶小树 10岁 小学四年级）
届时，当我们仰望“天宫”时
“天宫”中也会有人回望我们
↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：王憬翕 9岁 小学三年级）
胸怀浩瀚宇宙
怀揣少年意气
筑梦永不停歇
“少年拍天宫”影像征集活动
火热进行中
追“星”少年们
仰望星空，方知天宽地广
“追星之旅”期待你的参与
新华社客户端#全球拍天宫#第二季
“一起来守望天宫”已开启
还在等什么
赶快拿起手机相机加入我们
上传拍摄的中国空间站作品
不光有神秘礼品
你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展
扫描下图中的二维码即可投稿
快来参与吧
出品：李学勇、陈凯星、邹声文
监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程
策划：李国利、黄庆华、孙伟
文案：杨晓敏、黄一宸
编辑：胡碧霞、孔唯千、刘艺、张瑞杰
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联合出品
栏目主编：秦红 顾万全 张武文字编辑：宋彦霖
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