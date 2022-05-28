神舟腾起气如虹，九天揽月摘星辰

欲与天宫舞苍穹，追“星”少年拍不停

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张辰毅 10岁 小学四年级）

5月15日，北京地区遇到了非常好的观星时机

国际空间站和中国空间站依次过境

间隔仅5分钟，并且轨迹交叉

追“星”少年们摩拳擦掌，准备出发

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张夷中 10岁 小学四年级）

查数据、摆构图、找方位

……

少年们忙得不亦乐乎

日渐西陲，满月当空

节律清晰的快门声逐渐响起

空间站的运行轨迹

在屏幕上定格

快来看看

追“星”少年们的精彩表现吧

↓ ↓ ↓

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张博涵 10岁 小学四年级）

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：王子杨 10岁 小学四年级）

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：徐溢佳 10岁 小学四年级）

目前，神舟十四号飞船出征在即

由天和核心舱、天舟三号、

天舟四号组成的中国空间站

将再次迎来3名中国航天员

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：饶小树 10岁 小学四年级）

届时，当我们仰望“天宫”时

“天宫”中也会有人回望我们

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：王憬翕 9岁 小学三年级）

胸怀浩瀚宇宙

怀揣少年意气

筑梦永不停歇

“少年拍天宫”影像征集活动

火热进行中

追“星”少年们

仰望星空，方知天宽地广

“追星之旅”期待你的参与

新华社客户端#全球拍天宫#第二季

“一起来守望天宫”已开启

还在等什么

赶快拿起手机相机加入我们

上传拍摄的中国空间站作品

不光有神秘礼品

你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展

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快来参与吧

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟

文案：杨晓敏、黄一宸

编辑：胡碧霞、孔唯千、刘艺、张瑞杰

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(责编：赵欣悦、白宇)