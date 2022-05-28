人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全球拍天宫｜少年拍天宫 追“星”拍不停

2022年05月28日20:37 | 来源：新华社
小字号

神舟腾起气如虹，九天揽月摘星辰

　　欲与天宫舞苍穹，追“星”少年拍不停

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张辰毅 10岁 小学四年级）

　　5月15日，北京地区遇到了非常好的观星时机

　　国际空间站和中国空间站依次过境

　　间隔仅5分钟，并且轨迹交叉

　　追“星”少年们摩拳擦掌，准备出发

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张夷中 10岁 小学四年级）

　　查数据、摆构图、找方位

　　……

　　少年们忙得不亦乐乎

　　日渐西陲，满月当空

　　节律清晰的快门声逐渐响起

　　空间站的运行轨迹

　　在屏幕上定格

　　快来看看

　　追“星”少年们的精彩表现吧

　　↓ ↓ ↓

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：张博涵 10岁 小学四年级）

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：王子杨 10岁 小学四年级）

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：徐溢佳 10岁 小学四年级）

　　目前，神舟十四号飞船出征在即

　　由天和核心舱、天舟三号、

　　天舟四号组成的中国空间站

　　将再次迎来3名中国航天员

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：饶小树 10岁 小学四年级）

　　届时，当我们仰望“天宫”时

　　“天宫”中也会有人回望我们

↑国际空间站、中国空间站相继过境北京（拍摄者：王憬翕 9岁 小学三年级）

　　胸怀浩瀚宇宙

　　怀揣少年意气

　　筑梦永不停歇

　　“少年拍天宫”影像征集活动

　　火热进行中

追“星”少年们

　　仰望星空，方知天宽地广

　　“追星之旅”期待你的参与

　　新华社客户端#全球拍天宫#第二季

　　“一起来守望天宫”已开启

　　还在等什么

　　赶快拿起手机相机加入我们

　　上传拍摄的中国空间站作品

　　不光有神秘礼品

　　你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展

　　扫描下图中的二维码即可投稿

　　快来参与吧

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

　　监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

　　策划：李国利、黄庆华、孙伟

　　文案：杨晓敏、黄一宸

　　编辑：胡碧霞、孔唯千、刘艺、张瑞杰

　　新华社解放军分社

　　新华社新媒体中心

　　中国载人航天工程办公室新闻宣传局

　　中国航天员中心

　　中国航天基金会

　　中国航天科工二院208所

　　联合出品

　　栏目主编：秦红 顾万全 张武文字编辑：宋彦霖

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场？人民银行解读
　　人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。…
产业观察：同城物流重要性提升 即时零售或成新趋势
　　日前，国务院召开电视电话会议，强调应“进一步打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工达产”。当前，快递从业人员在疫情防控确保物流通常中扮演着举足轻重的作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部