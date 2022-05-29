本报杭州5月28日电 （记者李中文、顾春）今年以来，浙江出台“扩大有效投资政策二十条”和“5+4”稳进提质政策体系，以超常规力度促进重大项目落地，促进投资结构向优。1到4月，浙江固定资产投资同比增长12%，势头强劲。

浙江将制造业作为立省之本、强省之基，1到4月，全省工业技改投资、制造业投资分别增长15.4%和17.6%。浙江慈溪市博力车业有限公司投入1000多万元引进10多台数控机床加工中心、检测中心。“数字化设备投用后，产品精度提高10倍，制造成本降低60%—70%。”公司负责人胡立君介绍。

浙江强化投资激励，形成比学赶超、比优赛速的浓厚氛围。绍兴市推出项目“销号制”，瞄准项目签约落地“初始一公里”和建成投产“最后一公里”；嘉兴市根据项目具体情况，分类施策推进；台州市开展“百团百项·百日攻坚”行动，创造性破解重大项目推进过程中的难题……

“为保证隆基乐叶10吉瓦太阳能高效组建项目顺利开工，我们成立专班做好服务。”嘉兴市秀洲区经济开发区管委会副主任张佳祺说，项目达产后可实现年产值150亿元。

浙江全力保障土地、资金等要素供给，确保好项目、大项目顺利推进。总投资120亿元的中石化浙江舟山六横液化天然气项目3月开工，4月已完成投资5500万元。浙江海港中奥能源有限责任公司码头改扩建工程年度计划投资1.7亿元，1到4月已经完成投资过半。

对省“4+1”重大项目，做到资金、能耗、土地等要素应保尽保，省市县三级干部全程联系服务；扩大专项债券额度总量，通过国家重大项目库申报的项目和资金需求，较去年增长1倍以上；实施贷款贴息政策，鼓励以专精特新为重点的中小企业技术改造，对重点技术改造项目，落实相关支持政策。一季度，浙江省843个“4+1”重大项目投资完成率达30.59%，续建项目复工率达100%，新建项目开工率达52.82%。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)