本报北京5月28日电 （记者曲哲涵）财政部27日公布1—4月全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要经营指标。1—4月，国有企业营业总收入保持增长；受去年同期基数较高、近期疫情多点散发等影响，利润总额同比下降，国有经济下行压力加大。

1—4月，国有企业营业总收入245723.1亿元，同比增长9.8%。其中中央企业141359.6亿元，同比增长11.8%；地方国有企业104363.5亿元，同比增长7.2%。

1—4月，国有企业利润总额12823.6亿元，同比下降3.6%。其中中央企业9862.2亿元，同比增长3.8%；地方国有企业2961.4亿元，同比下降22.2%。

4月末，国有企业资产负债率64.5%，上升0.2个百分点，中央企业67.0%，上升0.2个百分点，地方国有企业63.2%，上升0.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 02 版）

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