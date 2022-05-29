本报记者 韩 鑫

数据来源：工信部、国资委、国家统计局等

制图：张丹峰

1.5亿户市场主体承载着数亿人就业创业，是中国经济重要的力量载体。中共中央政治局4月29日召开会议强调，要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。

当前相关市场主体困难明显增多，政策“真金白银”能否落到企业、落到实处，本版今起推出系列报道。同时，我们在人民网“领导留言板”开设专题页面，欢迎读者发表见解。

——编 者

疫情叠加多重因素影响，中小企业经济运行受到较大冲击。成本难降、融资难求、订单难找等成为制约不少中小企业正常生产经营的难点堵点。

越是面临压力，越需加力帮扶。加大减税力度，有效减轻企业经营负担；开展融资服务专项行动，给予中小企业重点支持；搭建公共服务平台，促进大中小企业融通发展……一段时间以来，各部门各地密集出台政策，加大对制造业中小企业的纾困帮扶。一季度规模以上中小工业企业营业收入、利润分别增长了14.1%和6.5%，中小企业的韧性充分体现。

中小企业好，中国经济才会好。当前，制造业中小企业对纾困举措的感受如何？如何将好政策尽快转化为真效果？记者采访了相关企业及专家。

减税降费，助力企业轻装前行、稳固市场信心

作为一家从事LED车灯模组制造的小微企业，近年来，借着汽车产业的发展势头，浙江宁波克林索思电子科技有限公司开拓国内外市场的步伐不断加快，但困扰也随之显现：随着扩产能力度持续加大，流动资金一度变得捉襟见肘。

“减税降费政策送来了‘及时雨’，有效缓解了资金压力。”公司总经理黄金文算了一笔账，去年企业先后享受研发费用加计扣除48万元，小微企业所得税减免26.2万元。“别看金额不大，逆境中突围，减负纾困功不可没！”

不久前，财政部、国家税务总局发布《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》。“第一时间就收到了税务部门的告知。”公司财务负责人许健铭估算，今年上半年预计可新享受存量留抵退税2万余元，再加上小微企业所得税减免新举措出台，能再减税约52万元。“省下的税款将投入新型LED车灯模组的研发。”许健铭说。

今年以来，宁波市累计已有符合条件的制造业中小微企业缓缴税费127亿元。“对企业来说，这是实实在在的现金流。”宁波市税务局有关负责人表示，已成立专班甄别符合条件的纳税主体，助力市场主体税费优惠红利应享尽享、应享快享。

“相对于其他惠企政策，减税降费是对各类市场主体尤其是中小企业直接高效的纾困举措，也是稳增长稳市场保就业的关键措施。”中国中小企业协会常务副会长马彬认为，当前外部环境不稳定不确定因素增多，围绕制造业中小企业实施更大力度的减税降费，短期看，将有效降低企业生产经营成本，改善企业现金流，稳固市场信心，长远看，有利于助力企业技术创新，锻造核心竞争力。

多措并举，改善企业现金流、增强发展底气

“前不久，刚和中石油签下亿元大单，设备正马力全开促生产。”作为一家从事高端能源装备的“专精特新”中小企业，安徽合肥万豪能源设备公司今年产值将实现翻番，公司总经理助理孙义澍预计。

拿下项目、业绩看好，万豪能源的底气来自哪里？“技术拿得出手，更要有资金做支撑。”孙义澍告诉记者，设备类项目往往采取前期垫资模式，这对企业的现金流是严峻考验。去年12月，安徽省中小企业（专精特新）发展基金一举投资5000万元，极大缓解了流动性难题。

政府性基金的注资增信，牵引市场化融资纷至沓来。“今年初，中信银行通过‘政信贷’给企业融资1000万元，不仅无抵押，还可贴息50%，相当于减少融资成本20多万元。”孙义澍说。

近年来，安徽经信厅积极开展“十行千亿万企”融资服务专项行动，推广“技改贷”“无还本续贷”等产品，缓解中小企业融资难融资贵问题。据介绍，今年前4个月合作银行已发放专项贷款3896亿元，服务中小微企业13.2万户，其中专精特新企业贷款余额869亿元，较年初新增近170亿元，平均年化贷款利率低至4.12%。

“融资难题是制约中小企业创新发展的痛点。去年以来，不少中小企业面临首贷难、融资成本高、中长期贷款难度较大等问题，导致企业面临流动资金紧张局面，影响企业的创新潜力。”赛迪研究院中小企业研究所所长杨东日认为，缓解中小企业融资难，一方面要加大政府投资基金政策引导，加大对初创期成长型中小企业的支持力度，另一方面，也要加强金融对实体经济的有效支持，促进中小企业融资增量、扩面、降价。

截至4月底，国家中小企业发展基金有限公司子基金累计完成投资项目780个，投资金额约280亿元，其中初创期成长型中小企业数量581个，占比74.5%，投资金额约190亿元。

孙义澍说，第一期项目已于去年底在重庆建成投产，预计一年后便能回笼资金。“今年将在安徽蚌埠投资2亿多元新建能源项目。希望能有更多金融机构给予中长期贷款，同时拓宽抵质押物范围，让我们更有底气拿项目拓市场。”

数字化转型，助企业拓市场、降成本、谋创新

山东济南，走进森峰激光公司大厅，显示屏上数据实时跳动，全国各地的已售设备运行状态、客服人员分布情况等信息一览无余。“受疫情影响，过去的现场售后服务面临挑战，设备状态和寿命难以实时掌控，成为影响市场开拓的主要痛点。”公司营销总经理王超说，依托浪潮云洲工业互联网平台，一举实现了设备的远程维护和售后服务的闭环管理，广受客户好评。

数字化改造，不仅是中小企业拓市场的“推进器”，也助力企业降成本跑出“加速度”。在浙江桐乡新凤鸣的配电房内，国网嘉兴供电公司助力企业搭建智能化电力平台，实时监测电力设备运行状态。“企业电工凭借对电力开关设备的统一管理，实现能耗分析和节能优化，直接降低企业运营成本超8000万元。”公司负责人说。

“数字化转型是中小企业提升竞争力的‘必修课’。”中国工业互联网研究院总工程师张晓彤表示，总体看来，当前大多数中小企业的数字化能力还不足，需要进一步从政策、资金、技术和公共服务等方面持续推动，提升中小企业“造血”能力，促进制造业数字化转型向纵深发展，增强产业发展的新优势和新动能。

销售设备联网后，森峰激光开始筹谋第二次数字化转型。“预计今年9月，将启动搭建面向行业的物联网平台，期望能得到更多资金政策支持。”王超踌躇满志，基于工业互联网平台，公司将加速实现从传统设备制造商向服务型制造企业的蜕变。

工信部、国家发展改革委等11个部门近日印发通知，明确以创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、服务链、人才链为着力点，构建大中小企业相互依存、相互促进的发展生态，提出鼓励大企业打造符合中小企业特点的数字化服务平台，开发一批“小快轻准”低成本的产业链供应链协同解决方案和场景。

据介绍，下一步工信部将会同有关方面，在今年年底为不少于10万家的中小企业提供数字化转型服务，促进10万家中小企业业务上云。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)