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AC352中型多用途直升机完成功能和可靠性试飞

2022年05月29日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月28日电  （记者邱超奕）5月28日8时08分，AC352中型多用途直升机从黑龙江省佳木斯市建三江湿地机场起飞进行长距离航线运行转场试飞科目，经历616公里飞行后，10时22分抵达哈尔滨市平房机场，标志着该型机功能和可靠性专项试飞顺利结束。据中国航空工业集团介绍，AC352直升机填补了我国民用直升机7吨级产品空白，对国产直升机产业的能力升级具有重要意义。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月29日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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