人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

聚焦重点领域盘活存量资产

金观平
2022年05月29日08:41 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：聚焦重点领域盘活存量资产

国务院办公厅近日印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，从六方面提出24条意见，聚焦重点领域、重点区域、重点企业，运用多种方式，有效盘活存量资产。

基础设施是经济社会发展的重要支撑。经过多年投资建设，我国在交通能源、生态环保、城市建设、仓储物流等基础设施领域形成了一大批存量资产。不过，长期以来基础设施建设习惯于“做加法”、做增量，不适应“做减法”、优存量。我国已进入高质量发展阶段，推动基础设施高质量发展，需要由过去单纯强调规模扩张的粗放式发展向精耕细作的内涵式发展转变，统筹存量和增量，形成存量资产和新增投资的良性循环。

在当前经济面临新的下行压力背景下，盘活存量资产更具重要意义。今年以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济下行压力持续加大。从历史经验看，扩大基础设施投资是应对短期经济困难最管用的快招。基础设施资产往往具有投资大、建设周期长、沉没成本高等特点。优质存量资产是沉淀的财富、隐藏的资源，据有关研究估算，我国基础设施存量规模超过100万亿元。有效盘活存量资产，有利于拓宽社会投资渠道和扩大有效投资，有利于降低政府债务风险和企业负债水平。

盘活存量资产，需要聚焦重点方向。《意见》明确了盘活存量资产的重点领域，一是重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产；二是统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产；三是有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产。从重点区域来看，主要鼓励建设任务重、投资需求强、存量规模大、资产质量好的地区，地方政府债务率较高、财政收支平衡压力较大的地区，以及国家重大区域战略相关地区加快盘活存量资产。

以北京为例，作为全国首个减量发展的超大城市，北京在“十四五”时期城市更新规划中提出，打破传统增量发展思维惯性，探索新的城市更新路径，全面盘活存量资源。比如，鼓励老旧楼宇、老旧厂房、低效产业园区等存量资源升级改造，加快“腾笼换鸟”。

有效盘活存量资产，要对各类市场主体一视同仁。民间投资是推动经济发展、稳定整体投资、扩大社会就业的重要力量。要积极选择适宜的存量项目，通过基础设施REITs、产权交易等多种方式予以盘活，吸引社会资本参与。鼓励民营企业根据实际情况，参与盘活国有存量资产，积极盘活自身存量资产。

有效盘活存量资产，要牢牢守住风险底线。各地要因地制宜研究制定盘活存量资产的有力有效措施，防止一哄而上。要严格落实防范化解地方政府隐性债务风险的要求，严禁在盘活存量资产过程中新增地方政府隐性债务。

(责编：罗知之、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场？人民银行解读
　　人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。…
产业观察：同城物流重要性提升 即时零售或成新趋势
　　日前，国务院召开电视电话会议，强调应“进一步打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工达产”。当前，快递从业人员在疫情防控确保物流通常中扮演着举足轻重的作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部