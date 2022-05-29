金观平

原标题：聚焦重点领域盘活存量资产

国务院办公厅近日印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，从六方面提出24条意见，聚焦重点领域、重点区域、重点企业，运用多种方式，有效盘活存量资产。

基础设施是经济社会发展的重要支撑。经过多年投资建设，我国在交通能源、生态环保、城市建设、仓储物流等基础设施领域形成了一大批存量资产。不过，长期以来基础设施建设习惯于“做加法”、做增量，不适应“做减法”、优存量。我国已进入高质量发展阶段，推动基础设施高质量发展，需要由过去单纯强调规模扩张的粗放式发展向精耕细作的内涵式发展转变，统筹存量和增量，形成存量资产和新增投资的良性循环。

在当前经济面临新的下行压力背景下，盘活存量资产更具重要意义。今年以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济下行压力持续加大。从历史经验看，扩大基础设施投资是应对短期经济困难最管用的快招。基础设施资产往往具有投资大、建设周期长、沉没成本高等特点。优质存量资产是沉淀的财富、隐藏的资源，据有关研究估算，我国基础设施存量规模超过100万亿元。有效盘活存量资产，有利于拓宽社会投资渠道和扩大有效投资，有利于降低政府债务风险和企业负债水平。

盘活存量资产，需要聚焦重点方向。《意见》明确了盘活存量资产的重点领域，一是重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产；二是统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产；三是有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产。从重点区域来看，主要鼓励建设任务重、投资需求强、存量规模大、资产质量好的地区，地方政府债务率较高、财政收支平衡压力较大的地区，以及国家重大区域战略相关地区加快盘活存量资产。

以北京为例，作为全国首个减量发展的超大城市，北京在“十四五”时期城市更新规划中提出，打破传统增量发展思维惯性，探索新的城市更新路径，全面盘活存量资源。比如，鼓励老旧楼宇、老旧厂房、低效产业园区等存量资源升级改造，加快“腾笼换鸟”。

有效盘活存量资产，要对各类市场主体一视同仁。民间投资是推动经济发展、稳定整体投资、扩大社会就业的重要力量。要积极选择适宜的存量项目，通过基础设施REITs、产权交易等多种方式予以盘活，吸引社会资本参与。鼓励民营企业根据实际情况，参与盘活国有存量资产，积极盘活自身存量资产。

有效盘活存量资产，要牢牢守住风险底线。各地要因地制宜研究制定盘活存量资产的有力有效措施，防止一哄而上。要严格落实防范化解地方政府隐性债务风险的要求，严禁在盘活存量资产过程中新增地方政府隐性债务。

(责编：罗知之、杨迪)