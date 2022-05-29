李华林

原标题：专项债撬动投资效果如何

今年以来，专项债发行“快马加鞭”。财政部数据显示，截至5月15日，各地已发行新增专项债券超1.5万亿元，比去年同期增加1.3万亿元，剩余额度发行工作正在加快推进。

作为积极财政政策的重要工具，专项债稳经济、稳投资效果如何？重点投向哪些领域？如何进一步提升资金使用绩效？记者采访了有关专家学者。

早发快用见实效

今年新增地方政府专项债券额度为3.65万亿元，为稳住宏观经济大盘，专项债额度下达早、发行节奏紧、拨付使用快。去年12月，财政部提前下达2022年新增专项债券额度1.46万亿元。

“截至5月中旬，今年全国已累计发行新增专项债超1.5万亿元，去年提前下达额度已发行完毕，与2021年四季度的发行高峰实现了良好衔接。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，3月底财政部下达了剩余的新增专项债额度，预计9月底完成发行任务，并及早发挥作用。

在资金投向方面，专项债适用范围已合理扩大，重点投向与民生息息相关的领域。李旭红表示，今年新增专项债筹集资金主要投向支持市政和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业、保障性安居工程、农林水利等“两新一重”领域。

专项债是应对经济下行压力、拉动有效投资的重要政策工具。近期，全国疫情多点散发，各地在做好疫情常态化防控的同时，加快基础设施项目开工建设，以扩大有效投资稳经济。财政部副部长许宏才表示，截至4月底，已经发行的专项债券安排项目超过1.1万个，有1200亿元的专项债券作了重大项目的资本金，为扩大有效投资、稳定宏观经济提供有力支撑。

“目前来看，专项债拉动投资效果已经初显，在扩大基建投资、制造业投资、高技术产业投资等方面作用尤其显著。”李旭红表示，今年前4月，基建投资增幅加快，广义基建投资累计同比增加8.3%；制造业投资同比增长12.2%，拉动全部投资增长2.9个百分点；高技术产业投资同比增长22.0%，拉动全部投资增长1.7个百分点。用于各项目的专项债资金发挥了显著乘数效应，投资结构也进一步优化。

中信证券首席经济学家明明表示，专项债增量可以保持政府性基金支出和基建投资的高增速，并有效撬动项目投资。

或将迎来发行高峰

靠前发力是今年专项债发行使用的主基调。在发行进度上，时间表非常明确：去年提前下达的额度，今年5月底前发行完毕；今年下达的额度，9月底前发行完毕。

专家预计，5月份、6月份或将出现专项债发行高峰。近日，各地相继披露6月份地方债发行计划。例如，海南6月份计划发行202.62亿元地方债，其中新增专项债115.2亿元；浙江6月份计划发行1038.16亿元地方债，其中新增专项债558.46亿元；河北6月份计划发行地方债515.55亿元，其中新增专项债468.34亿元。

除了发行速度加快，各地还要求抓紧资金的拨付使用，尽早发挥效益。河南近日明确，专项债券要于发行后10个月内基本支出完毕，每月支出进度原则上不得低于序时进度。吉林近日发布通知，要求加快2022年地方政府债券剩余594亿元额度发行使用，重点支持基础设施、社会民生等领域项目建设，加快补齐发展短板。

项目储备不足或者储备工作不到位，是前两年专项债发行使用中的突出问题，也是影响投资需求转化为有效需求的关键。今年以来，各地高度重视专项债券项目储备工作，争取尽早形成实物工作量。例如，广东省日前出台若干措施，明确建立全省专项债券动态项目库，要求各地加强项目前期工作经费投入和保障力度，加快推进储备项目前期工作；江苏近日发布通知，要求加强项目谋划储备，指导督促项目单位加强研究论证，确保储备项目依法合规、质优量足。

中国财政科学研究院研究员白景明表示，专项债用于重大项目资本金，相当于为项目增信，可助力更多新项目开工落地。接下来，要充分发挥专项债杠杆作用，用改革办法和市场化措施，撬动更多社会资金广泛参与。

更好发挥撬动效应

如何进一步提升专项债资金使用绩效，一直是各方关注的重点。

“当前专项债发行使用还有待完善。”李旭红分析，今年以来，专项债发行速度加快，各省份原有储备项目迅速消耗，但由于疫情冲击等原因，后续新发项目没能及时提质扩容。同时，今年前4月，新增专项债发行以长期债券为主，发行利率处于较低水平，且近期呈现波动下降的趋势，不能充分反映项目风险。

李旭红建议，要完善项目管理，制定更科学的项目审批和监管制度。一方面，持续加强专项债全生命周期管理，落实专项债用途的以“专”为本，缩小用途泛化的空间；另一方面，在项目前期审批时，可以考虑引入第三方机构对项目的收益和风险进行论证，提高项目预期的测算精准度。

“还要加快专项债市场化进程，做好专项债配套融资。”李旭红表示，如进一步创新“专项债+市场化融资”模式，鼓励银行等金融机构发放项目贷款，允许项目单位发行公司信用类债券等，支持专项债项目融资，以更好发挥专项债撬动社会资本、激发市场活力的作用。

今年以来，财政部从加大惠民生、解民忧等领域投资，支持增后劲、上水平项目建设，推动补短板、强弱项项目建设等三方面合理扩大了专项债券使用范围。中国社会科学院宏观经济研究智库研究室主任冯煦明认为，从实践看，目前部分地方仍存在专项债可投资项目不足的情况，接下来可以继续扩大专项债适用范围，在目前九大类项目基础上，将一些自身现金流回报较低，但有较强正外部性的公益性项目纳入范围。

冯煦明建议，还可以使用一部分专项债资金在中央或省级政府层面成立专门的“基础设施建设特别目的机构”，从而为基础设施建设投融资提供更专业化的金融服务，更好防范地方政府隐性债务风险。此外，鉴于当前稳增长、保就业的需要，应加大跨周期调节力度，在今年专项债额度发行完成之后，将明年的专项债额度提前至今年发行。

(责编：罗知之、杨迪)