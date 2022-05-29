周德全

原标题：集装箱海运价格降了吗

近期，全球集装箱海运价格调整，部分航线运费出现一定程度下滑。据波罗的海航运交易所发布的FBX指数显示，5月26日，FBX集装箱海运价格平均为7846美元，较去年9月份的历史高点，已经下跌29.5%。其中，中国/远东—北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌45.9%，中国/远东—北美东海岸航线运价下跌34.3%，中国/远东—北欧航线运价下跌29.7%。此前高企的海运价格全面下跌了吗？未来会有什么变化？相关企业应如何应对？

供需调整促使运价回调

当前，全球集装箱海运价格与去年同期相比仍然增长了近50%，仍处历史较高水平。原因主要有三方面。

先看需求节奏。新冠肺炎疫情暴发后，全球集装箱海运需求受到迅速压制，但是等到第一阶段疫情过去后，各国存在较强补库存需求，同时叠加集装箱海运传统旺季，以及美国等地区的财税补贴，推动集装箱海运需求集中爆发，美线运价率先大幅反弹，随后全球主要集装箱海运航线开始大幅上涨。

此外，由于我国制造业产业链相对完整，疫情控制相对有效，全球制造业进一步向中国集中。在这种情况下，中国—欧美航线上需要更多运力，更多集装箱从中国运输到欧美等世界各地。不过，一季度本就是集装箱海运的传统淡季，市场需求的短暂调整促使运价回调。

再看有效供应。集装箱海运标准化程度较高、物流量大、物流链长，更容易受到疫情冲击。在疫情暴发前，集装箱海运市场运力相对过剩，疫情后，由于船舶周转率下降，运力有效供应不足。

当前，随着季节性淡季出货量调整，以及滞箱费等缓解港口拥堵措施开始见效，部分港口船舶拥堵情况已开始出现好转，而且随着新造箱的投放与船公司的努力，集装箱短缺问题已大幅缓解。因此，有效供应水平的提升也是推动运价回调的重要原因。

最后看市场结构。集装箱海运市场是一个集中度较高的市场，前十大班轮公司的市场份额达到80%以上。集装箱海运市场的高集中度使本轮市场高峰呈现出一定的特殊性：一是疫情初期，集装箱海运市场需求出现大幅下滑时，由于集装箱船舶闲置水平处于历史最高水平导致集装箱运价比2018年、2019年同期水平还要高；二是实际承运人与实际托运人价格差异大。比如，根据FBX（主要是托运人报价），远东—北美航线运价下跌45%左右，但5月20日上海航运交易所发布的SCFI（主要是船公司报价）显示，上海—美西航线运价较最高点仅下跌2.8%。

短期运价仍将高位运行

接下来，集装箱海运价格会上涨还是下跌？

根据当前集装箱海运市场表现看，当需求集中释放与有效供应短缺出现其一时，市场运价将保持高位；当两者同时出现时，市场运价或将出现大幅上涨。

从目前需求节奏看。虽然全球对疫情的适应与控制能力不断增强，但疫情仍会反复，需求仍会呈现间歇性收放，国内出口仍然相对强劲，但需求的节奏影响已进入后半程。

从有效供应发展来看。全球物流供应链能力正在恢复，船舶周转率等都在不断提升。据上海国际航运研究中心中国航运景气调查显示，有65%的集装箱班轮企业认为二季度船舶周转率会进一步提升。因此，若无其他突发性因素，集装箱海运市场应很难出现大规模上涨的情况。加之近两年船舶订单快速增长，船舶有效运力逐渐释放，未来市场高运价存在较大挑战。

今年上半年，集装箱海运市场集中度高，船舶租金、燃油成本与船员工资等大幅提升，船公司运营成本较往年出现大幅上涨。加之近两年船舶运营率持续处于高位，船舶存在大量检修等方面的需求，船公司在稳定运价方面还有较大操作空间，集装箱海运价格较难出现大幅调整。与此同时，虽然疫情反复以及俄乌冲突等方面原因，北欧及相关航线运价下调压力较大，但集装箱海运价格大幅下调的可能性较小。

随着这轮疫情的控制，以及海运旺季的提前到来，需求节奏与有效供应仍存阶段性风险，而且在当前供需均衡仍比较脆弱的情况下，市场运价很可能会出现反弹。因此，市场运价短期内仍将保持高位。

增强物流成本把控能力

在当前市场运价短期内高企的背景下，相关企业应如何应对？

除了提早做好准备，根据企业生产经营现状，结合外贸订单情况，在考虑当前物流成本的情况下，合理制定企业生产经营计划，降低计划外的物流需求比例，精细管理企业的物流需求外，相关企业要重视并调动物流部门能动性，对比分析集装箱海运、中欧班列等不同物流运输成本，综合制定更加科学的物流方案，提高企业物流服务选择的多样性。此外，要结合航运淡旺季的特点，制定合理的发货周期，适当提高错峰运输的比例。

在集装箱班轮公司普遍发展直接客户的背景下，企业要积极与集装箱班轮运输公司对接，并充分依托专业航运咨询机构，加强对航运市场波动的研判，并结合企业物流的需求情况，与船公司签订长期运输合同，并对长协运输的比例与时长进行详细研究，提升企业长期合同签订的科学性。同时，在集装箱班轮运输数字化的背景下，充分依托船公司或其他专业平台，通过网上订舱等形式选择班轮海运服务，实现物流运输的数字化与透明化，增强企业对物流供应链运作的把控力度。

在充分进行市场研判的基础上，企业还应通过兼并收购等多种手段，适当拓展一定物流运输能力，探索建立一定物流仓储能力，增强物流链的稳定性与可控性。同时，积极响应双循环发展战略，积极探索提升国内采购比例，增强国内市场的营销能力，降低对国外客户的依存度，提升对企业供应链的控制能力。

此外，企业可关注跟踪上海SCFIS等运价指数期货产品的发展情况，积极与相关期货机构进行合作，在相关集装箱运价指数期货产品推出之后，结合企业现货市场海运服务采购情况，制定期货市场上的集装箱海运价格套期保值策略，锁定未来的运价从而规避价格波动风险，增强对物流成本的控制能力。

（作者系上海海事大学上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长）

(责编：罗知之、杨迪)