周 琳

原标题：平行进口车销售市场持续回暖

□ 天津港保税区是目前全国最大平行进口汽车集散地和销售市场，年进口量峰值达8万辆以上。

□ 随着不同车型陆续通过实验、完成环保信息公开，大量平行进口汽车完成通关，投放市场。

天津港保税区管委会最新统计显示，今年1月份至4月份，保税区到港平行进口汽车同比增长98%，通关平行进口汽车达1.2万台，达到2021年全年通关量的63%，保税区迎来平行进口汽车业务“开门红”。

平行进口车即非中规进口车。它是绕过该品牌制造商及中国总经销商授权，贸易商通过其他渠道从海外市场进口的车辆，通常以高端豪华车为主。

作为天津自贸试验区机场片区所在地，天津港保税区是目前全国最大平行进口汽车集散地和销售市场，年进口量峰值达8万辆以上，占天津口岸70%，全国50%以上。近年来，保税区汽车平行进口快速发展，目前已拥有7.27平方公里海关特殊监管区，并率先在区内设立省级车务服务机构——天津市公安交管局自贸区服务站，提供临时牌照申领等一站式车务服务。

“今年1月份到4月份，公司仓储车辆峰值达5000余台，同比增长近一倍。”天津港保税区平行车仓储企业天津鑫航国际物流有限公司负责人张立说，随着通关政策常态化，可供进口通关的车型逐步丰富，前往仓库看车提车的人也越来越多，平行进口车销售市场正逐渐回暖。

此前，平行进口车因为排放标准问题在销售市场面临着一定挑战。天津市平行进口汽车流通协会秘书长张婷婷表示，2021年初，在国家有关部门、天津市商务部门及各相关部门积极推动下，正式开展平行车“国六”排放标准问题的解决工作。去年5月份，全国首批完成“国六”环保信息公开的平行车从天津港保税区完成清关并进入市场销售。经过近一年的学习和研究，车辆开展环保试验、进口清关等相关流程都已基本捋顺，效率在提高，成本在回归，市场消费需求得到释放。目前，平行进口汽车行业已恢复常态化运营。

据介绍，去年以来，“国六”排放标准平行进口汽车滞港车辆清关工作已基本结束，同时，常态化通关政策的颁布对推进平行进口汽车业务快速发展起到重要作用。随着不同车型陆续通过实验、完成环保信息公开，大量平行进口汽车完成通关，投放市场。

天津港保税区有关部门负责人表示，为推动平行进口车市场规范发展，保税区坚持以企业需求为导向推动业务创新，成立创新发展理事会，充分利用行业联盟和理事会平台作用，积极推动建设汽车实验室、汽车检测线、车务服务站、汽车符合性整改场所、汽车展示展销等配套服务功能和市场营销载体，进一步优化和完善平行进口汽车营商发展环境。同时，及时协调解决国际信用证融资、国际航运、报关报检、税务、通关、市场销售等方面的问题。通过一系列举措，保税区平行进口汽车营商环境得到进一步提升，企业吸引力和吸附力进一步增强，相对优势进一步凸显。

天津港保税区商务局副局长张宁表示，今后，将继续探索扩大平行汽车进口规模，积极推进符合性整改、保税维修等创新业务，进一步规范销售市场，完善售后服务链条，提升消费者购车体验。同时，加强与行业联盟和理事会的合作，不断创新服务模式，让联盟和理事会在助力保税区高质量发展中发挥更大作用。

(责编：罗知之、杨迪)