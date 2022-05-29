简单一张示意图

登上了微博热搜榜

阅读量超过1.2亿

无数网友为之点赞

中国航天，果然是顶流！

前两天

中国航天科技集团科学技术委员会

官方科普微博 @航天五线谱

发布了中国空间站高清示意图

这条微博还介绍说

按照计划

中国空间站将于今年年底

完成T字构型建造

舱内活动空间超过110立方米

将配置2个航天员出舱舱口

还有1个货物气闸舱

并提供6个睡眠区和2个卫生区

可实现长期3人、短期6人驻留

网友：好想上去吹吹风

加油，期待！

中国航天逐梦九天！

来源：央视军事综合微博账号@航天五线谱、网友评论等

(责编：徐婵、袁勃)