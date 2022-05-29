一图上热搜！真·顶流无疑了~
2022年05月29日08:57 | 来源：央视军事
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简单一张示意图
登上了微博热搜榜
阅读量超过1.2亿
无数网友为之点赞
中国航天，果然是顶流！
前两天
中国航天科技集团科学技术委员会
官方科普微博 @航天五线谱
发布了中国空间站高清示意图
这条微博还介绍说
按照计划
中国空间站将于今年年底
完成T字构型建造
舱内活动空间超过110立方米
将配置2个航天员出舱舱口
还有1个货物气闸舱
并提供6个睡眠区和2个卫生区
可实现长期3人、短期6人驻留
网友：好想上去吹吹风
加油，期待！
中国航天逐梦九天！
来源：央视军事综合微博账号@航天五线谱、网友评论等
(责编：徐婵、袁勃)
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